Google Chat ajoute l’aperçu des messages non lus par survol

Google Chat déploie une nouvelle fonctionnalité très pratique : l’aperçu des messages non lus directement depuis le panneau latéral gauche.

Plus besoin d’ouvrir une conversation pour jeter un œil à son contenu — idéal pour gagner du temps ou éviter de marquer un message comme lu trop tôt.

Google Chat : Aperçu des messages non lus d’un simple survol

Le fonctionnement est simple. Une conversation en gras = un message non lu. Il suffit maintenant de survoler la conversation avec la souris. Google Chat affiche alors un aperçu du dernier message non lu dans un petit pop-up.

Cela permet de savoir immédiatement s’il s’agit d’une demande urgente nécessitant une réponse immédiate, ou d’un message que vous pouvez traiter plus tard. Et si vous souhaitez ouvrir la conversation, il suffit de cliquer dessus comme d’habitude.

Pourquoi c’est utile ? Le principal avantage est double :

Ne pas marquer les messages comme lus trop tôt (pratique quand on doit réfléchir avant de répondre). Améliorer l’efficacité : plus besoin d’ouvrir et fermer plusieurs fenêtres pour faire le tri.

On évite ainsi l’allée-retour constant entre différents fils de discussion — source d’erreurs ou d’oublis.

Déploiement pour tous les utilisateurs

La fonctionnalité arrive pour les clients Google Workspace, les abonnés Workspace Individual, et même les comptes Google personnels.

Aucun paramètre à activer : c’est désactivé nulle part et activé pour tout le monde automatiquement. Le déploiement commence aujourd’hui et sera terminé d’ici mi-décembre 2025.

Un Google Chat encore trop lié à Gmail ?

Beaucoup espèrent encore que Google fera évoluer Google Chat vers une application plus indépendante. Aujourd’hui, son intégration dans Gmail peut le rendre moins naturel à utiliser en contexte professionnel, on finit parfois par envoyer un e-mail plutôt qu’un message, et en contexte personnel, il reste étrange d’être « invité » à discuter via Gmail plutôt que d’envoyer un SMS.

Ce n’est pas encore pour maintenant, mais cette mise à jour reste un vrai petit confort quotidien.

Intégration Egnyte : collaboration renforcée

Cette amélioration arrive alors que Google annonce une autre nouveauté Workspace : l’intégration avec Egnyte, désormais disponible pour tous. Grâce à elle, les utilisateurs pourront retrouver, ouvrir, modifier et gérer leurs fichiers Google Workspace sans quitter Egnyte, que ce soit depuis le Web, un mobile ou un client desktop.

Un moyen de réduire le nombre de changements d’applications — et donc d’améliorer la productivité.