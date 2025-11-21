Accueil » Perplexity Comet arrive sur Android : un navigateur IA complet et déjà très ambitieux

Perplexity Comet arrive sur Android : un navigateur IA complet et déjà très ambitieux

Perplexity poursuit son offensive sur le terrain des navigateurs intelligents : Comet, son navigateur Web pensé autour de l’IA, débarque officiellement sur Android.

Après un lancement sur bureau cet été puis une ouverture plus large en octobre, la plateforme s’attaque désormais au mobile — un territoire où très peu de navigateurs IA ont encore osé s’aventurer.

Comet: Un vrai navigateur IA sur mobile — pas une simple extension

Contrairement à Gemini dans Chrome, qui fonctionne davantage comme une couche additionnelle, Comet est un navigateur complet, intégrant l’IA au cœur de l’expérience. Jusqu’ici, seul ChatGPT Atlas s’approchait de cette philosophie, mais il reste limité à macOS.

L’arrivée de Comet sur Android en fait donc l’un des premiers navigateurs IA natifs disponibles sur smartphone.

Comme sur la version de bureau, Comet pour Android permet :

de discuter en temps réel avec l’assistant Perplexity à propos de la page en cours,

de générer des résumés instantanés,

d’obtenir des explications contextuelles,

d’effectuer des recherches plus précises en croisant plusieurs sources.

L’utilisateur peut également invoquer l’IA via une commande vocale, grâce au mode voix, déjà popularisé sur la version de bureau.

Cette approche transforme la navigation en une expérience assistée, où chaque onglet devient une zone de questions-réponses personnalisée.

Pas encore de synchronisation, mais ça arrive

Pour l’instant, deux limitations subsistent :

pas de synchronisation d’historique,

pas de synchronisation des favoris entre la version mobile et desktop.

Mais selon Perplexity, cette fonctionnalité figure sur la roadmap des prochaines semaines. Une étape cruciale pour ceux qui veulent réellement adopter Comet comme navigateur principal.

Les prochaines fonctionnalités : agent voix et gestionnaire de mots de passe

Perplexity prépare déjà d’autres ajouts majeurs avec un mode voix agentique, capable de mener des actions complexes à la manière d’un assistant autonome, et un gestionnaire de mots de passe intégré. En attendant, Comet reste compatible avec le gestionnaire de mots de passe d’Android, ce qui permet une transition douce pour les nouveaux utilisateurs.

Le lancement mobile accélère la transformation de Perplexity en alternative sérieuse à la recherche traditionnelle, où le navigateur devient à la fois moteur de réponse, explorateur et compagnon d’analyse.

Dans un paysage où Google, OpenAI et Anthropic cherchent chacun à imposer leur vision du navigateur IA, Comet signe une avancée notable : une expérience mobile complète, disponible dès maintenant.