PowerToys 0.96 : le presse-papiers devient un hub de traitement texte IA

La suite PowerToys de Microsoft continue d’évoluer. La version 0.96 fraîchement publiée apporte une série d’améliorations bienvenues, mais c’est surtout Advanced Paste qui connaît son plus grand bond en avant.

L’outil devient un véritable hub de traitement texte par IA — flexible, polyvalent et adapté aux besoins sensibles.

Advanced Paste s’ouvre aux modèles IA cloud… et aux modèles locaux

Jusqu’ici limité, Advanced Paste gagne enfin la liberté de choisir plusieurs modèles IA dans un même environnement. Dans les paramètres, il est désormais possible de configurer plusieurs endpoints IA : OpenAI, Gemini, Azure OpenAI, Mistral… mais aussi des modèles locaux, grâce à la prise en charge d’Ollama ou Foundry Local.

Une évolution majeure pour tous ceux qui manipulent du texte confidentiel : plus besoin d’envoyer ses données dans le cloud. Le traitement peut s’effectuer directement sur la machine, en s’appuyant éventuellement sur le NPU.

La configuration est simple : un bouton « Ajouter un endpoint », quelques champs (clé API, modèle utilisé), et le tour est joué. Comme chaque modèle excelle dans un domaine, cumuler plusieurs endpoints devient un avantage concret.

L’interface d’Advanced Paste s’enrichit d’un menu déroulant permettant de sélectionner rapidement le modèle souhaité. Une prévisualisation du contenu du presse-papiers s’affiche par défaut, avec la possibilité de désactiver cette option.

Une suite qui se polit : Command Palette, extensions, ergonomie

La version 0.96 ne se limite pas à l’IA. La Command Palette profite de nombreux correctifs et ajustements visuels. On note aussi l’arrivée — enfin — d’une barre de recherche dans l’onglet des extensions, facilitant la navigation parmi les nombreux modules.

Les extensions intégrées sont désormais mieux étiquetées, réduisant l’encombrement visuel. Autre amélioration bienvenue : la possibilité de décider si la palette doit se recentrer automatiquement ou se rouvrir à la dernière position, tout en mémorisant sa dernière taille de fenêtre.

Light Switch gagne en fiabilité… et en précision géographique

Light Switch, introduit récemment, devient plus stable et plus fiable. L’outil permet désormais de saisir manuellement sa latitude et sa longitude pour les calculs de lever et coucher du soleil. Une option essentielle si Windows détecte mal la position ou si l’utilisateur souhaite un contrôle précis du comportement lumineux.

Le Settings Dashboard a également été retouché : il est maintenant possible de trier la liste des utilitaires par ordre alphabétique ou par statut, rendant l’organisation bien plus lisible.

Une version 0.97 centrée sur la stabilité en ligne de mire

L’équipe de développement prévient déjà : la prochaine version, prévue pour janvier, mettra l’accent sur la stabilité, la performance et un nettoyage général des bugs. Une pause bienvenue après les nombreuses nouveautés introduites ces derniers mois.

PowerToys 0.96 est disponible dès maintenant sur le Microsoft Store et le dépôt GitHub officiel.