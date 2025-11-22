Honor Watch X5 : grand écran AMOLED, GPS 5 systèmes et 14 jours d’autonomie pour 55 €

Honor enrichit sa gamme wearables avec la Honor Watch X5, un modèle abordable mais étonnamment complet, qui sera présenté aux côtés de la série Honor 500 le 24 novembre en Chine.

Entre design affiné, GPS multi-systèmes et suivi santé avancé, cette montre vise clairement les utilisateurs actifs — sans exploser le budget.

Honor Watch X5 : Une montre fine, légère et pensée pour le quotidien

La Honor Watch X5 adopte un écran AMOLED de 1,97 pouce, au format rectangulaire arrondi, encadré par des bordures de seulement 1,8 mm. Avec un ratio d’affichage de 82 % et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, l’interface gagne en fluidité et en confort visuel. L’AOD (always-on display) est bien sûr de la partie, accompagné d’un large catalogue de cadrans via l’app Honor Health.

Le châssis en alliage d’aluminium limite le poids à 29 g, pour une épaisseur de 9,99 mm : un format compact qui se fait oublier au poignet. Une couronne rotative en acier inoxydable assure la navigation, tandis que les bracelets silicone à attache rapide permettent de varier les styles en un geste.

GPS indépendant et capteurs outdoor renforcés

Orientée vers les activités en extérieur, la Honor Watch X5 embarque un baromètre amélioré, un compas numérique et surtout un GPS indépendant compatible avec cinq systèmes satellites : BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS. De quoi garantir un suivi de route précis, même en zone difficile.

La montre est certifiée 5 ATM et IP68, suffisamment solide pour la natation ou les conditions humides.

Santé, sport et IA : un suivi complet

Côté bien-être, Honor propose un arsenal complet :

suivi continu de la fréquence cardiaque,

mesure du SpO₂,

analyse détaillée du sommeil,

suivi du cycle féminin,

plus de 120 modes sportifs.

S’y ajoute un programme minceur assisté par IA, mis au point avec plusieurs universités chinoises, qui adapte ses recommandations en fonction de la progression de l’utilisateur.

Appels Bluetooth, NFC et autonomie en béton

La Honor Watch X5 ne mise pas que sur le sport. Elle prend en charge les appels Bluetooth bidirectionnels, les paiements NFC hors-ligne, le contrôle caméra, le contrôle multimédia, les appels SOS, le mode Ne Pas Déranger, et même quelques mini-jeux intégrés.

L’autonomie atteint 14 jours en usage classique, ou environ 5 jours avec l’écran toujours allumé — une performance solide pour une montre connectée à ce prix.

Prix et disponibilité

Déjà commercialisée en Chine, la Honor Watch X5 sera officiellement présentée lors de l’événement Honor du 24 novembre 2025. Prix annoncé : 449 CNY, soit environ 55 euros — un positionnement agressif pour une montre aussi complète.