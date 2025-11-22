Vivaldi 7.7 ajoute la recherche 100 % personnalisée sur Android

Vivaldi fait partie de ces navigateurs alternatifs qui mériteraient beaucoup plus d’attention. Certes j’utilise quotidiennement Chrome, mais s’il y a bien un navigateur vers lequel je pourrais basculer, c’est Vivaldi.

Et, sa nouvelle mise à jour ne fait que renforcer cette conviction : Vivaldi 7.7 sur Android apporte deux fonctionnalités que Chrome, Firefox et même Brave n’offrent toujours pas correctement.

Recherche 100 % personnalisée : la vraie révolution

Jusqu’ici, Vivaldi sur mobile se limitait à une poignée de moteurs de recherche imposés — Google, Bing, DuckDuckGo, Ecosia… le classique. Avec Vivaldi 7.7, c’est terminé : le navigateur permet désormais d’ajouter n’importe quel moteur de recherche, via une simple manipulation.

Comment ça marche ?

Ouvre un site disposant d’un champ de recherche (wiki, catalogue de bibliothèque, base de données, intranet d’entreprise…). Fais un appui long sur la barre de recherche du site. Sélectionne « Ajouter comme moteur de recherche ».

Et voilà : le site devient un moteur secondaire… ou même ton moteur par défaut.

Cela signifie que tu peux désormais lancer une recherche Wikipédia directement depuis la barre d’adresse, interroger une base scientifique sans passer par la page d’accueil, fouiller un wiki privé, et utiliser un moteur alternatif auto-hébergé.

Bref : c’est un gain de productivité énorme, surtout pour les utilisateurs avancés.

Import & export de favoris : enfin une vraie liberté sur mobile

Le second gros ajout, c’est la gestion autonome des favoris. Jusqu’ici, importer ses marque-pages nécessitait forcément la version de bureau du navigateur. Désormais tu peux importer directement les favoris de Chrome, Firefox ou n’importe quel autre navigateur depuis ton téléphone, tu peux exporter tes favoris localement pour sauvegarde ou migration.

Cette ouverture est rare sur Android, où la plupart des navigateurs enferment leurs données derrière la synchronisation cloud. Avec Vivaldi 7.7, ton navigateur t’appartient vraiment.

Et sur iPhone ?

La mise à jour Vivaldi 7.7 arrive aussi sur iOS… mais en version extrêmement réduite : essentiellement des correctifs et des optimisations.

Aucune des nouveautés majeures n’est disponible. La faute aux limitations imposées par iOS et WebKit.

Vivaldi 7.7 est en cours de déploiement sur Android. Si tu cherches un navigateur puissant, respectueux de ta liberté et orienté productivité, c’est clairement le moment d’aller y jeter un œil.