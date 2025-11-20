Accueil » WhatsApp teste enfin le multi-comptes sur iOS : une fonctionnalité attendue depuis des années

Alors que les smartphones à double SIM existent depuis plus d’une décennie, WhatsApp restait figé dans un modèle « un numéro = un compte ». Une anomalie que Meta semble enfin prête à corriger : la messagerie teste désormais le support de plusieurs comptes sur un même appareil.

Une petite révolution en approche.

Une nouveauté repérée dans la dernière bêta iOS

Selon WABetaInfo, la dernière version bêta TestFlight de WhatsApp pour iOS introduit une nouvelle section « Account List » permettant d’ajouter un second compte directement depuis les réglages de l’app. La fonctionnalité n’est pour l’instant accessible qu’à un groupe limité de testeurs.

Le système permet d’ajouter jusqu’à deux comptes, d’utiliser un compte existant ou d’en créer un nouveau, d’intégrer un compte WhatsApp Business déjà configuré, de conserver historique, sauvegardes, notifications et réglages de confidentialité séparés pour chaque compte.

Autrement dit, deux environnements bien distincts cohabitent dans la même application.

Une gestion fluide : bascule rapide et notifications intelligentes

WhatsApp semble avoir soigné l’ergonomie. En effet, un double-tap sur l’onglet Paramètres permet de passer au compte suivant, un appui long ouvre un menu de sélection rapide, et les notifications affichent à la fois le nom de l’expéditeur et celui du compte destinataire — un détail précieux pour éviter les confusions.

Pour une fonction aussi attendue, WhatsApp ne se contente donc pas d’un ajout basique : l’expérience est pensée pour être réellement intuitive.

Une mise à jour en retard… mais indispensable

Depuis des années, les utilisateurs multiplient les astuces pour contourner l’absence de multi-comptes : installations parallèles, espace pro des fabricants Android ou utilisation de WhatsApp Business comme seconde instance.

Une gymnastique inutile à l’heure où la majorité des smartphones gèrent plusieurs numéros.

Si WhatsApp impose toujours un lien avec un numéro de téléphone, cela pourrait évoluer. L’app teste également les usernames, à l’image de Telegram ou Signal. Un changement structurel qui, à terme, pourrait libérer WhatsApp de la contrainte du numéro.

WhatsApp en pleine accélération

Ces derniers mois, Meta semble accélérer le rythme des nouveautés : application Apple Watch native, traduction intégrée des messages, mises à jour rapides du lecteur multimédia, tests de canaux améliorés… Une dynamique que l’on n’avait pas vue depuis longtemps.

Pour beaucoup d’utilisateurs réticents ou contraints par l’écosystème WhatsApp, cette nouvelle feuille de route pourrait rendre la plateforme nettement plus agréable.

Et si le multi-comptes arrive dans la version stable, WhatsApp rattrapera enfin un retard que la communauté dénonçait depuis plus de cinq ans.