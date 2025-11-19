Accueil » Huawei MatePad Edge : la première tablette 2-en-1 HarmonyOS avec 24 Go de RAM devient officielle

Huawei MatePad Edge : la première tablette 2-en-1 HarmonyOS avec 24 Go de RAM devient officielle

Huawei pousse les curseurs encore plus loin. Après les Mate 80 RS et Mate X7 équipés de 20 Go de RAM, la marque dévoile la MatePad Edge, une tablette 2-en-1 qui franchit une nouvelle barrière symbolique : 24 Go de mémoire vive.

Un chiffre digne d’un ultrabook professionnel — et un signal clair sur l’ambition de Huawei dans le computing « post-PC ».

Huawei MatePad Edge : Une tablette qui flirte avec le PC, à tous les niveaux

Officiellement annoncée aujourd’hui, la Huawei MatePad Edge ouvre un nouveau chapitre dans la gamme hybride du constructeur. Lancée dans un format de 14,2 pouces OLED, suffisamment large pour se rapprocher d’un MacBook Air ou d’un MateBook X, elle fonctionne en mode tablette + mode PC, avec une bascule automatique détectée par le système.

Mais les détails les plus croustillants viennent, comme souvent, de Digital Chat Station.

Selon la source, la configuration haut de gamme embarque 24 Go de RAM, assortis de 1 To de stockage, le tout animé par un Kirin série 9 « PC-grade », avec un refroidissement actif via un ventilateur intégré. Autrement dit, une tablette qui n’essaie plus d’imiter un PC : elle en devient un.

Un virage matériel assumé : clavier avancé, trackpad et ports intégrés

Huawei accompagne cette montée en puissance avec un clavier pensé pour une utilisation prolongée :

1,8 mm de course, un luxe dans l’univers des détachables,

un trackpad Free Touch sensible à la pression,

support de multi-angle hovering,

et même un port de charge 65 W intégré.

Rarement une tablette n’a offert une expérience aussi proche d’un ultraportable moderne.

DCS mentionne aussi une version Soft Light, équipée d’un écran anti-reflets pensé pour réduire la fatigue visuelle — un positionnement qui vise clairement les travailleurs nomades.

Versions, coloris et variantes

Deux configurations seraient prévues :

24 Go/1 To (modèle premium),

16 Go/512 Go (version plus classique).

Coloris annoncés : Moonlight Silver et Space Gray, deux teintes sobres et familières aux utilisateurs de PC haut de gamme.

Le premier 2-en-1 HarmonyOS : une rupture plus profonde qu’il n’y paraît

La MatePad Edge n’est pas qu’une mise à jour matérielle. Elle marque la fin de l’ère MateBook E sous Windows (MateBook E [2021] et MateBook E Go [2022]). Tous deux étaient des 2-en-1 Windows — Huawei change désormais de philosophie.

Avec la MatePad Edge, l’entreprise bascule entièrement vers HarmonyOS, signant son premier 2-en-1 natif dans son propre écosystème.

Ce changement est stratégique : Huawei ne veut plus suivre les standards du PC, mais créer un environnement cohérent entre smartphone, tablette et hybride — une continuité à la manière d’Apple, mais façonnée pour le marché chinois et les contraintes géopolitiques du moment.

Un lancement majeur le 25 novembre

La MatePad Edge sera présentée aux côtés des Mate 80, clôturant une année où Huawei aura repoussé plusieurs limites technologiques, malgré un contexte industriel complexe.

Avec 24 Go de RAM, un SoC maison de « niveau PC » et HarmonyOS au centre, Huawei envoie un message limpide : le futur du computing pourrait bien venir d’ailleurs que du PC traditionnel.