OnePlus 15R : le teasing officiel est lancé pour un lancement mondial

OnePlus a officiellement commencé à teaser le OnePlus 15R, confirmant que son prochain « budget flagship » se prépare à un lancement global. Le smartphone n’est en réalité pas totalement inédit : il s’agit de la version internationale du OnePlus Ace 6, dévoilé il y a peu en Chine.

OnePlus 15R : le lancement mondial approche

Avant l’annonce complète, la marque a mis en ligne plusieurs teasers sur ses sites régionaux. Une page dédiée au OnePlus 15R y apparaît désormais avec la mention « Coming Soon », signe que la présentation est imminente. Ces visuels ne donnent ni date, ni prix, ni caractéristiques, mais ils confirment deux points essentiels : les nouvelles couleurs, et la disponibilité dans plusieurs régions.

Alors que le OnePlus Ace 6 était proposé dans les coloris Quick Silver, Racing Black et Flash White, le OnePlus 15R apparaît ici dans deux teintes inédites : Vert, très proche du « Silk Green » du OnePlus 13, et Gris, plus sobre et classique.

Le téléphone est d’ores et déjà confirmé pour des marchés clés comme l’Allemagne, l’Inde et le Royaume-Uni, ce qui laisse présager une commercialisation internationale assez large.

À quoi s’attendre côté caractéristiques ?

Si OnePlus suit fidèlement la fiche technique du OnePlus Ace 6, le OnePlus 15R devrait proposer :

Écran : AMOLED de 6,83 pouces, résolution 1.5K, rafraîchissement 165 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

Appareil photo : arrière 50 mégapixels (principal) + 8 mégapixels (ultra grand-angle), et avant 16 mégapixels

Batterie : énorme capacité de 7 800 mAh

Charge : 120 W filaire

Sécurité & résistance : scanner d’empreintes ultrasonique sous l’écran, certifications IP66/IP68/IP69K

Connectivité : WiFi 7, Bluetooth 5.4

Autres : design premium, châssis robuste, haut niveau de performance

Avec une batterie aussi massive et une charge 120 W, le OnePlus 15R pourrait devenir l’un des smartphones les plus endurants de son segment, tout en adoptant une configuration proche d’un flagship.