Xiaomi 17 Ultra : Le lancement pourrait être avancé à fin décembre

Il semblerait que Xiaomi s’apprête à renouer avec une vieille habitude. Après plusieurs années sans lancement majeur en fin décembre, la marque pourrait finalement dévoiler le Xiaomi 17 Ultra juste avant Noël — un timing qui rappellera immédiatement aux fans la sortie du Xiaomi 12 fin 2021.

Les indices ont commencé à réapparaître cette semaine du côté des leakers chinois. Digital Chat Station affirme que le Xiaomi 17 Ultra est toujours prévu pour décembre, tandis que Kartikey Singh précise même la fenêtre de lancement : la quatrième semaine du mois.

Les dates évoquées tournent autour du 22/23 décembre ou du 27/28 décembre. Cette dernière période intrigue particulièrement, puisque Xiaomi avait présenté les Xiaomi 12 et 12 Pro le 28 décembre 2021. Si la marque décidait de réutiliser ce même créneau, le parallèle serait presque symbolique, quatre ans plus tard jour pour jour.

Comme toujours, il ne faut pas s’attendre à une sortie mondiale immédiate. Le lancement aura lieu d’abord en Chine, la disponibilité internationale étant plus probable au début de l’année prochaine.

Pour l’instant, Xiaomi semble davantage concentré sur sa gamme Poco F8, lancée étonnamment tôt cette année.

Xiaomi 17 Ultra, un module photo très attendu

Mais, ce qui attire réellement l’attention, ce sont les rumeurs autour du module photo du Xiaomi 17 Ultra. Plusieurs sources parlent déjà de la configuration la plus ambitieuse de 2025.

L’élément phare serait l’énorme capteur OmniVision OVX10500U, accompagné d’un Samsung ISOCELL JN5 et d’un téléobjectif ISOCELL HPE, sans oublier un second JN5 dédié à l’ultra grand-angle. Sur le papier, c’est un ensemble particulièrement agressif, fidèle à la stratégie de Xiaomi qui, chaque année, tente de viser le sommet des classements photo.

Si la marque parvient à optimiser correctement ces capteurs, le Xiaomi 17 Ultra pourrait bien s’imposer comme l’un des meilleurs photophones de 2025… et peut-être même rester une référence jusqu’en 2026.