Asus ROG Phone 10 : les premiers détails du smartphone gaming fuient en ligne

ASUS n’a encore rien annoncé ni teasé concernant sa prochaine génération de smartphones gaming, mais une nouvelle fuite laisse entendre que les ROG Phone 10 seraient déjà en route — et avec de belles améliorations au programme.

Les ASUS ROG Phone 10 se dévoilent dans une première fuite

Pour rappel, ASUS avait lancé les ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro le 19 novembre 2024. Un an plus tard, on pouvait s’attendre au moins à un teaser officiel… mais silence radio du côté de la marque. C’est finalement le leaker Smart Pikachu qui est venu rompre ce silence en dévoilant de premiers détails.

Selon lui, la série ASUS ROG Phone 10 devrait embarquer le tout dernier processeur haut de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Une puce pensée pour offrir un bond notable en performances, avec du ray tracing matériel, de meilleures capacités en IA et une gestion thermique améliorée.

ASUS prévoirait justement un système de dissipation thermique retravaillé pour maintenir des températures maîtrisées durant les longues sessions de jeu — un point essentiel sur un mobile aussi puissant.

Côté écran, le ROG Phone 9 proposait déjà un affichage ultra fluide en 165 Hz. Rien n’indique pour l’instant qu’ASUS abandonnera cette caractéristique, au contraire : le constructeur pourrait la conserver ou même l’améliorer sur les ROG Phone 10.

Une version FE à nouveau au programme ?

ASUS avait lancé plus tôt cette année un ROG Phone 9 FE, une version plus abordable. Il n’est donc pas impossible que la gamme ROG Phone 10 adopte la même stratégie, avec une édition FE proposée à prix plus doux.

Pour l’heure, tout ceci reste non confirmé. Il s’agit d’informations issues d’une fuite, et aucune communication officielle n’a encore été faite par ASUS. Il faudra donc attendre les prochains teasers pour en savoir davantage.