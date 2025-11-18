Accueil » Google n’abandonne pas les partenaires : Gemini for Home s’étend au matériel tiers

Google semble enfin prêt à ouvrir un peu plus largement les portes de Gemini dans le domaine de la maison connectée – alias Gemini for Home. Jusqu’ici, la transition du Google Assistant classique vers la nouvelle IA n’était réservée qu’aux appareils Google et Nest.

Mais, un signe récent laisse penser que le changement pourrait bientôt concerner les produits tiers.

Tout est parti d’un message apparu sur un Lenovo Smart Display. Un utilisateur de Reddit a vu son écran afficher : « Mise à jour en cours. Revenez bientôt pour commencer avec Gemini for Home ». Une notification anodine en apparence, mais lourde de sens. Jusqu’à présent, aucun appareil tiers n’avait eu le moindre signe d’accès à Gemini for Home, une fonctionnalité elle-même encore très limitée, réservée à quelques appareils Google et seulement pour certains utilisateurs américains.

Pour mémoire, voici la liste officielle des appareils compatibles aujourd’hui :

Nest Hub (1re et 2e génération)

Nest Hub Max

Google Home, Home Mini, Nest Mini

Google Home Max

Nest Audio

Nest Wifi Point

Voir un Smart Display Lenovo entrer dans la danse constitue donc une petite révolution. Google avait vaguement laissé entendre, dans un message communautaire, qu’il « travaillait avec des fabricants tiers » pour étendre la compatibilité… mais rien de concret jusqu’à maintenant.

Pourquoi cette apparition est plus importante qu’elle n’en a l’air pour Gemini for Home ?

Pendant des années, Google avait tenté de suivre la stratégie d’Amazon : mettre son assistant partout. Les partenariats avec Lenovo ou JBL faisaient partie de cette offensive. Mais au fil du temps, ces appareils ont été laissés pour compte, recevant des mises à jour tardives, voire plus rien du tout. Lorsque Gemini n’a été lancé que sur le matériel Google, beaucoup ont pensé que c’était la fin pour les produits tiers.

Si Lenovo reçoit réellement Gemini for Home, même en version test, cela change la donne. Cela signifie que Google n’abandonne peut-être pas sa base installée de produits tiers. Cela pourrait même redonner une seconde vie à des appareils que beaucoup considéraient déjà comme obsolètes.

Un retour à la stratégie initiale ?

Depuis deux ans, la stratégie pour la maison connectée de Google a paru confuse. Encourager les partenaires à sortir des appareils, puis les laisser tomber, a donné une image brouillonne. Ce début d’ouverture vers le matériel tiers pourrait enfin apporter une cohérence nouvelle : un assistant unifié, plus puissant, présent partout.

Reste une question essentielle : quelle version de Gemini arrivera sur ces appareils ? Le modèle complet ? Une version allégée ? Les fonctions premium, comme Gemini Live (payantes), seront-elles présentes ? Les Smart Displays Lenovo sont suffisamment anciens pour que des limitations soient probables.

On n’en sait pas encore assez, mais pour la première fois depuis longtemps, les propriétaires de matériel tiers peuvent espérer être inclus dans l’avenir de Google Home.