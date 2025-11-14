Honor 500 & 500 Pro : design confirmé, couleurs dévoilées et premières specs solides

Honor s’apprête à lancer sa nouvelle série Honor 500 en Chine, et les choses s’accélèrent. Les fiches produits fraîchement mises en ligne sur la boutique officielle de la marque dévoilent désormais le design final, les coloris, et toutes les configurations mémoire. L’annonce officielle n’est pas encore datée, mais tout laisse penser à un lancement le 24 novembre.

Une gamme élégante avec quatre coloris et jusqu’à 1 To de stockage

Les Honor 500 et Honor 500 Pro partagent la même palette : Aquamarine, Starlight Powder, Obsidian Black et Moonlight Silver.

Les deux téléphones seront proposés en 12/256 Go, 12/512 Go et 16/512 Go, tandis que le 500 Pro ira encore plus loin avec une version 16 Go + 1 To, réservée aux utilisateurs les plus exigeants.

Les photos publiées par Honor montrent un design très maîtrisé, avec un écran plat bord à bord, une caméra selfie centrée dans un poinçon discret, et un bloc photo arrière qui reprend le style horizontal du récent iPhone Air — mais avec une identité bien Honor grâce à des modules multiples et un jeu de cercles visuellement travaillé.

Le modèle Pro se distingue immédiatement : son module photo comporte un capteur supplémentaire, probablement le téléobjectif périscope évoqué dans les rumeurs. On remarque aussi un mystérieux bouton dédié sous la touche d’alimentation, sans doute configurable pour des raccourcis photo ou des actions IA.

Les caractéristiques techniques commencent à se préciser

Les deux modèles devraient être équipés d’un écran OLED de 6,55 pouces, avec une résolution 1.5K, un taux de rafraîchissement 120 Hz, et un impressionnant capteur selfie de 50 mégapixels.

Le Honor 500 standard embarquerait un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle, et serait propulsé par le Snapdragon 8s Gen 4, une puce récente pensée pour offrir de très bonnes performances sans aller dans le haut du haut.

Le Honor 500 Pro, lui, monterait en gamme avec la puissante plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 5, un capteur principal de 200 mégapixels également, mais surtout un périscope de 64 mégapixels pour du zoom longue portée, un luxe rare dans ce segment.

Les deux téléphones tourneraient sous MagicOS 10 basé sur Android 16, et embarqueraient une batterie massive de 8 000 mAh. Honor viserait aussi des recharges très rapides, avec du 100W filaire, et possiblement du sans-fil sur le modèle Pro.

Une montée en gamme qui vise clairement le marché premium

Si Honor confirme ces spécifications, la série Honor 500 pourrait devenir son lancement le plus ambitieux dans le segment non-flagship.

Entre le zoom périscope, la batterie gigantesque, les chipsets récents et un design soigné, la marque semble prête à affronter directement Xiaomi, Oppo et même certains modèles Lite/SE chez Apple et Samsung.