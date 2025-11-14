Accueil » ChatGPT devient social : OpenAI teste les groupes de discussion pour chats collaboratifs

ChatGPT devient social : OpenAI teste les groupes de discussion pour chats collaboratifs

ChatGPT devient social : OpenAI teste les groupes de discussion pour chats collaboratifs

OpenAI vient de franchir une nouvelle étape dans l’évolution de ChatGPT. L’entreprise a commencé à déployer, dans quelques régions comme le Japon ou la Corée du Sud, une fonctionnalité que les utilisateurs réclamaient depuis longtemps : les discussions de groupe.

L’idée est simple mais ambitieuse : permettre à plusieurs personnes — et à ChatGPT — d’échanger dans une même conversation, un peu comme Meta AI dans un groupe WhatsApp.

Concrètement, ChatGPT devient non seulement un assistant, mais aussi un membre actif d’un espace collaboratif, capable d’intervenir, réagir, compléter, ou rester discret selon le contexte.

Comment créer un groupe dans ChatGPT ?

Le fonctionnement est pensé pour être aussi intuitif que dans une messagerie classique. Il suffit d’ouvrir un chat, puis de toucher l’icône représentant des personnes en haut à droite pour créer ou rejoindre un groupe. Lors de la première utilisation, ChatGPT te demandera de configurer un mini-profil avec ton nom, ton pseudo et une photo.

Tu peux ensuite partager un lien d’invitation, qui permet d’ajouter jusqu’à 20 participants. Et comme dans une vraie conversation de groupe, n’importe quel membre peut partager ce lien à son tour — sauf pour enlever le créateur, seul intouchable du groupe.

Un ChatGPT plus « social » que jamais

Dans ces conversations à plusieurs, les réponses sont générées via GPT-5.1 Auto, c’est-à-dire que ChatGPT choisit automatiquement le modèle optimal selon la question et selon le niveau d’abonnement des personnes impliquées (Free, Go, Plus ou Pro).

Mais ce n’est pas tout : OpenAI a entraîné ChatGPT à adopter de nouveaux comportements sociaux. Le bot comprend désormais mieux le rythme d’une discussion collective et peut réagir spontanément avec un emoji, décider de ne rien dire s’il n’a rien à ajouter, intervenir quand on le sollicite simplement en écrivant « ChatGPT », et suivre les enchaînements de messages comme un membre normal.

Bref, il se fond dans le groupe sans monopoliser la parole. Une manière subtile de rendre l’expérience plus naturelle — parfois même troublante.

La confidentialité reste sous contrôle

OpenAI précise que la mémoire personnelle de ChatGPT n’est jamais utilisée dans un groupe. De plus, l’IA ne crée aucun nouveau souvenir à partir de ces conversations communes.

Chaque groupe peut également définir des instructions personnalisées pour déterminer comment ChatGPT doit se comporter dans ce chat spécifique : plus concis, plus discret, plus expert… à toi de choisir.

Disponibilité

La phase pilote démarre progressivement sur mobile et Web, pour tous les utilisateurs connectés (Free, Go, Plus ou Pro) au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et à Taïwan.

OpenAI présente cette nouveauté comme le début d’une transformation plus profonde : faire de ChatGPT non plus un outil individuel, mais un espace de collaboration partagé.

Si l’essai est concluant, l’entreprise promet d’étendre cette fonctionnalité à d’autres régions et de l’enrichir au fil des retours des premiers testeurs.