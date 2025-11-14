Accueil » Firefox prépare « AI Window », son mode de navigation totalement dopé à l’IA

Mozilla poursuit son virage vers l’intelligence artificielle, malgré une opposition farouche d’une partie de ses utilisateurs historiques. Après plusieurs intégrations discrètes (traduction locale, chatbots en sidebar, résumé de pages, options AI dans le menu contextuel…), Firefox veut désormais aller plus loin avec « AI Window », une nouvelle expérience de navigation pensée comme l’espace le plus intelligent et personnalisé jamais proposé dans Firefox.

Et autant dire que l’annonce divise.

« AI Window », un mode de navigation entièrement dédié à l’IA

Selon Mozilla, « AI Window » prendra la forme d’un espace indépendant dans Firefox, à côté des fenêtres classiques et privées. L’idée : fournir une interface où l’on discute avec un assistant IA intégré, capable d’aider à naviguer, chercher, résumer, comparer… bref, un équivalent maison d’un ChatGPT Atlas ou du navigateur Comet de Perplexity.

Contrairement à Chrome ou Opera, AI Window devra être entièrement facultatif : Mozilla insiste sur le contrôle utilisateur, promettant que l’IA n’envahira pas l’expérience standard du navigateur.

Pourquoi Mozilla pousse autant l’IA ?

Parce que tout le monde s’y met — Google, OpenAI, Perplexity, Opera… Les navigateurs deviennent des assistants conversationnels complets, parfois capables d’agir sur les pages Web. Mozilla ne veut pas rester à la traîne dans un secteur qui évolue vite.

L’entreprise y voit un moyen de rendre la navigation plus fluide, moins fragmentée, plus productive. Mais, beaucoup voient plutôt une autre tendance : le navigateur qui décide à ta place ce que tu dois lire.

Entre ambitions techniques… et plantages gênants

Firefox a déjà introduit plusieurs fonctionnalités IA récemment :

traduction locale via modèle NMT

chatbot en sidebar

résumé de page par secouement sur iPhone

Perplexity ajouté comme moteur de recherche

organisation auto de groupes d’onglets (qui a provoqué surchauffe CPU et drain de batterie chez certains)

Tout cela a suscité un rejet massif dans la communauté Firefox, déjà méfiante face à l’IA générative, perçue comme invasive, imprécise… voire toxique.

Les critiques : l’IA met en danger le web que Mozilla prétend défendre

Plusieurs arguments reviennent en boucle chez les utilisateurs et développeurs :

Les IA de navigation court-circuitent les sites Web : La navigation autonome évite les moteurs de recherche et… les publicités. Mais, la pub finance la plupart des sites : si personne ne visite le Web, il meurt.

Technologie encore instable et sujette aux hallucinations : Les assistants web peuvent ignorer les consignes, interpréter mal les pages, ou se faire manipuler par prompt injection.

Une contradiction avec la philosophie Mozilla : L’argument « Le web change, rester à l’écart ne sert à rien » utilisé par Mozilla ressemble beaucoup au discours des géants de l’IA — celui-là même que Firefox prétend combattre.

AI activée par défaut = trahison selon certains : Plusieurs fonctionnalités actuelles (menu contextuel, regroupement d’onglets) sont apparues activées automatiquement, malgré les protestations.

Mozilla marche donc sur une ligne très fine : intégrer de l’IA pour rester compétitif, sans trahir les utilisateurs qui choisissent Firefox précisément pour éviter ça.

AI Window : une idée ambitieuse, mais à haut risque

Pour l’instant, aucune date de sortie, pas de démo officielle, simple inscription à une liste d’attente et promesse que l’utilisateur pourra choisir son modèle IA (OpenAI ? Anthropic? Local ? On ne sait pas).

Mais, ce choix stratégique pourrait être dangereux. En effet, trop d’IA pourrait faire fuir les puristes, et pas assez d’IA pourrait entraîner une perte d’intérêt face à Chrome, Edge, Opera, Perplexity… Mozilla semble vouloir plaire aux deux camps… et risque de décevoir les deux.

Et toi, tu veux d’un navigateur avec un mode IA intégré ? Plutôt enthousiasmé… ou totalement opposé ?