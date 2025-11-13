Accueil » Valve relance la Steam Machine : un PC de salon 6x plus puissant que le Steam Deck

Près de quatre ans après le succès de la Steam Deck, Valve revient à ses ambitions de conquérir le salon avec une nouvelle génération de matériel : la Steam Machine et la nouvelle Steam Controller.

L’objectif ? Proposer une expérience de jeu PC prête à l’emploi, conçue pour le grand écran — et cette fois, Valve compte bien réussir là où sa première tentative avait échoué.

Steam Machine 2026: Un vrai PC de salon sous SteamOS

Valve a officiellement confirmé que la Steam Machine tournera sous SteamOS, le système Linux optimisé pour le gaming introduit avec le Steam Deck.

Cette console-PC sera entièrement fabriquée et distribuée par Valve, contrairement aux Steam Machines d’il y a 10 ans, qui étaient produites par des partenaires tiers.

Selon la fiche technique fournie par Valve :

Processeur : puce AMD Zen 4 semi-custom à 6 cœurs, jusqu’à 4,8 GHz.

Graphiques : GPU AMD RDNA 3 avec 28 unités de calcul et 8 Go de VRAM DDR6.

Mémoire : 16 Go de RAM DDR5.

Stockage : 512 Go ou 2 To de SSD (modèle non précisé).

Valve annonce une puissance 6x supérieure à celle du Steam Deck, avec la prise en charge du ray tracing et du jeu en 4K à 60 fps, aidé par l’upscaling FSR d’AMD.

Design compact, refroidissement massif

Visuellement, la Steam Machine se présente comme un cube noir de 16 cm de côté, légèrement plus grand qu’une GameCube, orné d’une barre LED personnalisable à l’avant.

Les ports incluent :

2 USB-A et un lecteur SD à l’avant,

3 ports supplémentaires à l’arrière, dont 1 USB-C,

HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, et un large ventilateur d’extraction.

Le design privilégie la discrétion et la ventilation, signe que Valve mise sur un système capable d’endurer des sessions de jeu intensives sans surchauffe.

Nouvelle Steam Controller : retour d’une manette culte, corrigée

Valve relance aussi sa manette, mais repensée de fond en comble. Cette nouvelle Steam Controller garde l’esprit du Steam Deck, avec :

Deux touchpads haptiques sous les sticks analogiques,

Quatre boutons programmables à l’arrière,

Un gyroscope à 6 axes pour le contrôle par mouvement,

Et des sticks magnétiques TMR, conçus pour éliminer le stick drift.

La connexion principale utilise un réseau sans fil 2,4 GHz propriétaire, avec une latence inférieure à 8 ms. Un petit adaptateur appelé Steam Controller Puck permettra de connecter jusqu’à quatre manettes sans fil.

Bien sûr, la manette fonctionnera aussi sur PC, Steam Deck et smartphone, via Bluetooth ou câble USB-C.

SteamOS : une version plus aboutie que jamais

C’est là que Valve mise tout : la Steam Machine profite de la nouvelle version de SteamOS, basée sur Linux mais capable de faire tourner presque tous les jeux Windows via Proton. C’est un changement majeur par rapport au fiasco de 2015, où les Steam Machines souffraient d’un manque de compatibilité.

Désormais, grâce à Proton, la majorité des jeux Steam « juste fonctionnent », sans besoin de portage.

« C’était un vrai défi de demander aux studios de porter leurs jeux sous Linux, donc nous avons rendu Proton suffisamment performant pour qu’ils tournent directement », explique Pierre-Loup Griffais, ingénieur chez Valve.

Les utilisateurs pourront également installer Windows via des pilotes officiels fournis par Valve, ou basculer vers un mode bureau Linux complet.

Vers une expérience console pour le salon

Valve décrit la Steam Machine comme une alternative au PC gaming traditionnel, pensée pour ceux qui veulent une expérience plug-and-play sur TV 4K. Suspend/reprise instantanée, sauvegardes cloud Steam, intégration complète avec Steam Input… tout est prévu pour reproduire la fluidité du Steam Deck, mais sur grand écran.

Reste à voir où se placera la Steam Machine sur le marché :

Les PC portables gaming se multiplient,

Les Steam Deck, ROG Ally et Legion Go se branchent déjà sur TV,

Et les consoles de salon classiques (PS5, Xbox Series X) dominent toujours le segment.

Comparatif rapide : Steam Machine vs Steam Deck

Caractéristique Steam Machine (2026) Steam Deck (2022) CPU AMD Zen 4 (6 cœurs, 4,8 GHz) AMD Zen 2 (4 cœurs, 3,5 GHz) GPU RDNA 3 (28 CU) RDNA 2 (8 CU) RAM 16 Go DDR5 16 Go LPDDR5 VRAM 8 Go DDR6 dédiée Partagée Stockage 512 Go/2 To SSD 64 à 512 Go Puissance 6x Steam Deck — OS SteamOS (Proton, Linux, Windows optionnel) SteamOS Prix Non communiqué À partir de 419 €

Ce que Valve a appris de son passé

Les premières Steam Machines (2015) avaient échoué faute de cohérence et de compatibilité logicielle. Cette fois, Valve centralise tout : conception, production, distribution, et même l’écosystème logiciel.

Le succès du Steam Deck a montré que la formule « SteamOS + Proton + matériel propriétaire » fonctionne. Si Valve applique cette recette au salon, avec un prix bien placé (autour de 700 à 900 € selon les estimations), la Steam Machine pourrait redéfinir le PC gaming plug-and-play.

Si Valve parvient à proposer un tarif compétitif et une expérience vraiment fluide sur TV, la Steam Machine 2026 pourrait bien devenir la console des joueurs PC — celle que les fans attendaient depuis dix ans.