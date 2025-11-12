Google Photos : l’édition par commande vocale arrive enfin sur iPhone

Google continue d’intégrer ses modèles d’intelligence artificielle à ses applications phares. Cette fois, c’est Google Photos qui bénéficie d’une série de nouveautés majeures, aussi bien sur Android que sur iOS, avec l’arrivée de l’édition par commande vocale, d’une meilleure reconnaissance faciale et d’un tout nouvel assistant intégré.

Google Photos : L’édition conversationnelle « Aide-moi à modifier » arrive sur iPhone

Jusqu’ici exclusive aux Pixel et à certains appareils Android, la fonction « Aide-moi à modifier » fait enfin son entrée sur iOS. Les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais décrire à voix haute ou par écrit les modifications qu’ils souhaitent appliquer à une photo : « Ouvre mes yeux », « enlève les lunettes de Marie », ou encore « fais sourire Alex »

L’IA de Google Photos exécutera ensuite ces requêtes en temps réel, en se basant sur son moteur d’analyse d’image et de reconnaissance faciale.

Cette mise à jour apporte également une nouvelle interface de retouche, plus fluide et pensée pour le tactile, avec des gestes simplifiés et des suggestions en un clic.

Des retouches faciales plus naturelles et plus précises

Google renforce aussi la personnalisation grâce à une amélioration majeure de sa technologie de « groupes de visages ».

Concrètement, l’IA utilise désormais vos propres photos pour mieux comprendre les traits du visage de vos proches et reconstruire les expressions de manière réaliste :

Ouverture des yeux à partir d’autres images de la même personne

Suppression naturelle d’objets (lunettes, ombres, reflets)

Ajout de sourires ou correction d’une expression

Cette amélioration est rendue possible par l’intégration du modèle Nano Banana, le plus récent modèle d’IA visuelle de Google, connu pour sa rapidité et son sens du détail.

Nouvelles options de création IA : « peins-moi comme une œuvre d’art »

Grâce à Nano Banana, Google Photos introduit aussi la possibilité de transformer vos images en véritables œuvres d’art.

En tapant une commande dans « Aide-moi à modifier », vous pouvez demander à l’IA de :

Vous « peindre comme un portrait de la Renaissance »

Transformer la photo en mosaïque colorée

Donner à l’image un style de conte illustré

Pour ceux qui manquent d’inspiration, Google ajoute un onglet « Créer avec l’IA », avec des modèles prêts à l’emploi, tels que :

« Place-moi dans un shooting de mode »

« Crée une photo de profil professionnelle »

« Fais une carte postale de Noël »

Cette section est d’abord déployée aux États-Unis et en Inde, sur Android, avant une extension mondiale.

Un nouveau bouton « Ask » pour discuter avec vos photos

Autre nouveauté phare : le bouton « Ask », qui transforme Google Photos en assistant conversationnel visuel.

En ouvrant une image, vous pouvez maintenant poser des questions directement à l’IA ou lui demander des actions précises : « Où a été prise cette photo ? », « Montre-moi d’autres moments similaires », ou « Rends cette image plus lumineuse. »

Le chatbot est capable de décrire, contextualiser et éditer vos images sur commande, aussi bien sur Android que sur iOS.

Recherche intelligente étendue à plus de pays et langues

Enfin, l’outil « Ask Photos », qui permet de retrouver des images via des requêtes naturelles (« montre-moi les photos de la mer en 2022 »), s’étend à plus de 100 nouveaux pays et 17 langues supplémentaires, rendant la recherche photo encore plus intuitive et accessible.

Avec cette mise à jour, Google Photos devient bien plus qu’un simple gestionnaire d’images. L’application se transforme peu à peu en véritable assistant visuel intelligent, capable non seulement d’organiser, mais aussi de comprendre, d’interpréter et de transformer vos souvenirs.

Et pour les utilisateurs d’iPhone, cette arrivée de « Help me edit » marque enfin l’uniformisation des fonctionnalités IA entre les écosystèmes Android et iOS.