realme GT 8 Pro arrive en Europe le 24 novembre à 1 099 €

realme vient d’officialiser la date de lancement de son nouveau flagship realme GT 8 Pro : le smartphone sera présenté en Inde le 20 novembre à 12 h (heure locale), avant d’arriver en Europe et au Royaume-Uni le 24 novembre, selon Dealabs.

Déjà disponible en Chine depuis le 21 octobre, le realme GT 8 Pro s’annonce comme le smartphone le plus ambitieux de la marque à ce jour, combinant design haut de gamme, performances extrêmes et innovations inédites, notamment un système modulaire pour le bloc photo.

realme GT 8 Pro : Prix et coloris en Europe

Le realme GT 8 Pro sera proposé sur le marché européen dans trois coloris : Unary White (blanc pur), Urban Blue (bleu urbain) et Aston Martin Racing Green (vert course, édition spéciale limitée)

Il sera commercialisé à partir de 1 099 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et à 1 199 € pour le modèle 16 Go de RAM et 512 Go de stockage dans les coloris blanc et bleu, tandis que la version Aston Martin Edition dans le coloris vert avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sera vendue au 1 299 €.

Ces prix représentent une hausse d’environ 100 € par rapport au realme GT 7 Pro, lancé l’an dernier à 999 € dans sa version 12/256 Go. Cette augmentation s’explique par plusieurs améliorations majeures, notamment une batterie plus grande, une charge ultra-rapide et davantage de mémoire vive.

Fiche technique du Realme GT 8 Pro :

Écran : AMOLED LTPO de 6,79 pouces, résolution 1,5K, fréquence 120 Hz, et une luminosité record de 7 000 nits en pic (le plus élevé sur smartphone à ce jour).

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm, avec GPU Adreno de nouvelle génération.

RAM/Stockage : jusqu’à 16 Go LPDDR5X et 512 Go UFS 4.0.

Batterie : 7 000 mAh, compatible avec la charge rapide SuperVOOC 120W.

Système d’exploitation : Realme UI 6 basé sur Android 16.

La batterie de 7 000 mAh est l’une des plus grandes jamais intégrées à un smartphone haut de gamme. Grâce à la technologie SuperVOOC 120W, Realme annonce une charge complète en moins de 25 minutes. Le constructeur assure également une durabilité améliorée, avec plus de 1 600 cycles complets avant perte notable de capacité.

Un module photo révolutionnaire

Le realme GT 8 Pro introduit une innovation unique sur le marché : un module photo arrière interchangeable. Les utilisateurs pourront changer le contour du bloc photo pour personnaliser le design de leur téléphone sans affecter les performances ou la résistance.

Le système photo, développé en collaboration avec Ricoh, comprend :

Un capteur principal 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS),

Un téléobjectif périscope 200 mégapixels avec zoom optique 3x et OIS,

Un ultra grand-angle 50 mégapixels,

Une caméra frontale 32 mégapixels.

Ce partenariat avec Ricoh promet une restitution des couleurs plus naturelle et une excellente plage dynamique, rivalisant avec les flagships photo de Samsung et Xiaomi.

Offres de lancement en Europe

Pour accompagner la sortie européenne, realme prépare un bundle promotionnel incluant :

Les écouteurs Realme Buds Clip (sans fil),

Un chargeur 120W (inclus dans la boîte),

Et des coques décoratives pour personnaliser le module photo.

Avec le realme GT 8 Pro, realme confirme son ambition de rivaliser avec les poids lourds du marché (Samsung, OnePlus, Xiaomi) tout en gardant une philosophie d’innovation et de performance brute.

Entre son design personnalisable, sa batterie colossale et son partenariat avec Ricoh, le GT 8 Pro pourrait bien devenir le flagship Android le plus audacieux de fin 2025.