DJI prépare le Avata 360, un drone FPV pour filmer en 8K sphérique

Il y a environ six mois, le Insta360 Antigravity A1 avait fait forte impression auprès des testeurs, annonçant peut-être une nouvelle ère pour les drones grand public. Avec sa capacité à filmer en 360 degrés, il promettait une révolution dans la création de contenu immersif.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que DJI, leader du secteur, réagisse. Et aujourd’hui, les premières images promotionnelles du DJI Avata 360 viennent de fuiter, confirmant que la riposte est proche.

DJI Avata 360 : Un lancement imminent

Selon le leaker @Quadro_News sur X, DJI serait prêt à lever le voile sur le Avata 360 dans les prochaines semaines. Le site The New Camera avance même une sortie d’ici la fin de 2025, soit avant l’arrivée officielle du drone Antigravity A1 prévue pour janvier 2026.

Ce calendrier serait typique de la stratégie DJI : réagir vite, mais frapper fort. C’est déjà ce qu’on avait observé avec le DJI Neo, un drone selfie conçu pour concurrencer le HoverAir X1.

Une caméra 360 issue du savoir-faire DJI

Tout indique que DJI a utilisé la technologie de sa caméra Osmo 360, lancée récemment, pour concevoir ce nouveau drone. Si cela se confirme, le Avata 360 pourrait filmer en 8K à 360 degrés, en s’appuyant sur deux capteurs de 1,1 pouce — une configuration plus grande et plus performante que celle de son rival Insta360.

Les images fuitées montrent un drone au design proche du DJI Avata 2 FPV, mais avec deux objectifs montés sur un système de stabilisation gimbal, l’un orienté vers le haut et l’autre vers le bas, garantissant une couverture totale à 360°. Certains observateurs suggèrent même que ces caméras pourraient pivoter à 90° pour un mode “monocaméra”, idéal pour filmer de manière classique.

Un poids plume et une liberté totale

D’après les informations récentes, DJI viserait un poids inférieur à 250 grammes, ce qui placerait le Avata 360 dans la catégorie C0 des drones en Europe. Concrètement, cela signifie aucune restriction d’utilisation, contrairement à la plupart des modèles FPV ou prosumer qui nécessitent enregistrement, formation ou autorisations.

Ce choix stratégique pourrait séduire aussi bien les créateurs de contenu que les voyageurs, qui cherchent un drone léger, simple à piloter et utilisable presque partout.

Un drone immersif ou un FPV sportif ?

Une question demeure : le Avata 360 conservera-t-il les sensations de vol dynamiques des drones FPV de DJI, ou se concentrera-t-il sur une expérience plus fluide et cinématique, à l’image de l’Antigravity A1 ?

DJI pourrait décider de proposer un mode hybride : un vol assisté pour capturer des séquences immersives à 360°, et un mode FPV plus nerveux pour les amateurs de sensations fortes.

Si les rumeurs se confirment, le DJI Avata 360 pourrait être le premier drone 360° grand public à combiner 8K, légèreté, autonomie et technologie FPV dans un seul appareil. De quoi mettre une réelle pression sur Insta360, pourtant pionnière dans ce domaine.

En attendant son annonce officielle, une chose est sûre : la bataille du ciel en 360° ne fait que commencer, et DJI semble bien parti pour prendre la tête avant même que son concurrent n’entre sur le marché.