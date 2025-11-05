Accueil » DJI prépare le Avata 360 pour défier le drone Antigravity A1 de Insta360

DJI pourrait bien surprendre tout le monde avec sa prochaine sortie FPV. Alors que les rumeurs pointaient depuis des mois vers un Avata 3, de nouvelles fuites révèlent un changement complet de cap : le géant chinois travaillerait sur un « DJI Avata 360 », un drone dédié à la capture immersive à 360°.

Cette nouvelle orientation placerait DJI en concurrence directe avec Insta360, dont le premier drone, le Antigravity A1, est attendu pour janvier 2026.

DJI Avata 360 : Un virage inattendu dans la gamme FPV

Depuis plusieurs mois, tout semblait indiquer que DJI préparait un Avata 3 classique, successeur du très populaire Avata 2 lancé en avril 2024. Mais, selon le leaker Igor Bogdanov (@Quadro_News), DJI aurait choisi de repousser le Avata 3 pour donner naissance à un projet entièrement différent : « Le Avata 360 sera le premier drone FPV de DJI conçu pour filmer en 360° à la manière d’une caméra Insta360 », affirme-t-il.

Les premiers prototypes, apparus dès mai dernier, montraient déjà un design inhabituel : un châssis plus plat et allongé, des bras moteurs élargis, et aucun signe de la coque compacte typique du Avata.

Ces indices, jugés étranges à l’époque, prennent aujourd’hui tout leur sens.

DJI Avata 360 : un concurrent direct du Insta360 Antigravity A1

Selon les sources de Bogdanov, DJI vise explicitement le même segment que le futur Insta360 Antigravity A1, un drone spécialisé dans l’imagerie sphérique 8K et la capture immersive à 360°.

Ce que l’on sait (ou suppose) :

Spécification DJI Avata 360 (rumeur) Insta 360 Antigravity A1 (confirmé) Caméras Double capteur opposé pour capture 360° Capteurs 1/1,3 » 8K Stabilisation HorizonSteady + mode FPV 360 FlowState 3.0 Prix estimé ≈ 1 099 dollars ≈ 999 dollars Lancement prévu Printemps 2026 Janvier 2026 Public visé Réalisateurs FPV, créateurs VR Créateurs de contenu, vloggers immersifs

Une stratégie de repositionnement chez DJI

Le marché du drone FPV est en train de se segmenter :

D’un côté, les modèles ultra-compacts comme le Mini 5 Pro ou le Neo 2.

De l’autre, une nouvelle génération de drones « créatifs » centrés sur la vidéo immersive.

DJI semble vouloir profiter de la montée en puissance du contenu 360°, popularisé par Insta360, Meta et les créateurs VR. L’objectif : offrir un outil de tournage immersif tout-en-un, combinant vol FPV fluide et captation panoramique totale.

Le prix supposé de 1 099 dollars placerait le Avata 360 accessible face à Insta360. Ce positionnement suggère que DJI ne cherche pas seulement à innover, mais à ouvrir un nouveau segment « immersif premium », mêlant cinéma FPV et production 360° pour YouTube, VR ou Meta Horizon Worlds.

Lancement attendu au premier semestre 2026

D’après les fuites actuelles : le drone pourrait être présenté entre mars et avril 2026, juste après le lancement du Antigravity A1. Aucune image officielle n’a encore filtré, mais les prototypes aperçus laissent présager un design aussi plat qu’un FPV traditionnel, mais optimisé pour la 360°, avec deux caméras opposées et un système de stabilisation renforcé.

Avec ce nouvel Avata 360, DJI ne se contente plus d’être le leader du drone traditionnel — il entre dans la bataille du contenu immersif, dominée jusqu’ici par Insta360. Ce projet pourrait marquer la naissance d’un nouveau genre de drones hybrides, à la croisée du FPV, du cinéma et de la réalité virtuelle.