OpenAI se tourne vers la santé : un assistant médical intelligent pour unifier les dossiers de santé

OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, s’apprête à aborder l’un des plus grands défis du secteur de la santé : le dossier médical personnel universel. Selon un rapport exclusif de Business Insider, OpenAI travaille sur des applications de santé grand public, dont un assistant de santé alimenté par l’IA générative capable d’intégrer les dossiers médicaux d’un utilisateur.

Avec cette initiative, OpenAI espère réussir là où Google, Amazon et Microsoft ont échoué depuis plus d’une décennie, tout en profitant de son immense base d’utilisateurs — plus de 800 millions de personnes utilisent déjà ChatGPT, dont une part importante pour des questions de santé.

Un vieux rêve de la tech : le dossier de santé universel

L’idée d’un dossier médical numérique centralisé, regroupant les antécédents, résultats d’examens et données de santé d’un individu, séduit la Silicon Valley depuis plus de 15 ans.

Mais, les tentatives passées ont échoué, freinées par :

Les préoccupations liées à la vie privée,

Les problèmes d’interopérabilité entre systèmes médicaux,

Et la méfiance des utilisateurs à partager des données sensibles.

OpenAI mise sur sa force : une interface conversationnelle naturelle, accessible et familière, pour simplifier la relation entre l’utilisateur et ses données médicales.

Les échecs de Google, Amazon et Microsoft : un avertissement

Google Health (2008–2012) a tenté d’être un service de centralisation des données de santé, qui a dû fermer après un tollé sur la confidentialité. Microsoft a lancé HealthVault (2007–2019), et promettait un stockage sécurisé, mais n’a jamais trouvé son public. Enfin, Amazon Care & Halo (2019–2023), l’un stoppé, l’autre critiqué pour ses pratiques de collecte de données.

Ces échecs montrent la difficulté d’innover dans un domaine régi par des lois strictes comme le HIPAA américain, tout en gagnant la confiance du public.

Une équipe santé de haut niveau chez OpenAI

Pour réussir là où d’autres ont échoué, OpenAI recrute des figures clés du secteur :

Nate Gross, cofondateur de Doximity, a été nommé Head of Healthcare Strategy.

D’autres anciens cadres de Meta et Instagram ont rejoint l’entreprise pour mélanger engagement social et innovation médicale.

Lors du salon HLTH 2025, Nate Gross a évoqué le potentiel de l’IA dans la santé, notamment via des assistants personnels de suivi capables d’analyser en temps réel les données médicales et de proposer des recommandations personnalisées.

Un enjeu majeur : la confidentialité des données

Mais, cette ambition s’accompagne d’un défi colossal : protéger les informations médicales personnelles. Des voix s’élèvent déjà sur X, accusant ce type de projet de « menacer le secret médical » ou de « permettre aux assureurs d’exploiter les données pour refuser des soins ».

OpenAI tente de rassurer : « ChatGPT peut fournir des informations générales de santé, mais ne donnera jamais de conseils médicaux personnalisés », précise un porte-parole cité par Business Insider.

Les experts soulignent que la réussite dépendra de la transparence du traitement des données, et du respect de réglementations comme le HIPAA et le HITRUST.

L’interopérabilité : le casse-tête que l’IA peut résoudre

L’un des obstacles majeurs des systèmes de santé numériques est l’interopérabilité, c’est-à-dire la capacité de différents systèmes (hôpitaux, laboratoires, assureurs) à communiquer entre eux.

Là encore, OpenAI pourrait avoir un avantage :

Ses modèles Gemini et GPT-5 savent déjà analyser, classer et structurer des données complexes provenant de multiples sources.

ChatGPT pourrait unifier les informations issues des dossiers électroniques (EHR), des montres connectées, et des rapports médicaux, en les rendant accessibles sous forme de dialogue.

Ce que pourrait faire l’assistant santé d’OpenAI

Selon les sources internes, l’assistant analyserait les résultats d’examens et tendances de santé, il proposerait des rappels de suivi, des explications de symptômes ou de traitements, et il pourrait s’intégrer à des applications existantes (Apple Health, Fitbit, etc.) pour enrichir ses analyses.

En clair : un conseiller santé personnel et conversationnel, capable de relier toutes vos données sans jamais quitter votre téléphone.

Un impact potentiel colossal sur l’écosystème médical

S’il réussit, OpenAI pourrait bouleverser :

Les géants des dossiers médicaux comme Epic Systems et Cerner,

Les assureurs qui dépensent des milliards en gestion de données,

Et les startups santé qui cherchent à simplifier le suivi patient.

Les investisseurs y voient une opportunité historique : un « moment iPhone pour la santé numérique », selon StockTwits, à condition que la confiance des utilisateurs soit acquise.

Pour réussir, OpenAI devra travailler main dans la main avec les régulateurs et impliquer les professionnels de santé afin d’assurer une supervision humaine des recommandations.

OpenAI ne veut pas créer un simple « dossier médical numérique », mais une interface intelligente entre l’humain et son bien-être. Son futur assistant santé pourrait transformer ka prévention, en anticipant les risques, la compréhension, en vulgarisant les données médicales, et la relation patient-médecin, en la rendant plus fluide et informée.

Mais avant cela, OpenAI devra prouver qu’elle peut innover sans trahir la confiance, dans un secteur où la vie privée n’est pas une option, mais une promesse.