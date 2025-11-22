Accueil » Le OnePlus 16 aura-t-il un écran 240 Hz inutile ?

Alors que le OnePlus 15 fait actuellement sensation pour son excellent rapport qualité-prix (environ 560 dollars en Chine), une nouvelle rumeur venue de X affole la communauté : OnePlus envisagerait un écran 240 Hz pour ses futurs modèles — possiblement le OnePlus 16 ou OnePlus 17.

Et disons-le tout de suite : les réactions sont… glaciales.

OnePlus 16 : Un écran 240 Hz sur un smartphone ?

D’après le compte OnePlus Club sur X, souvent bien informé, l’objectif ultime de OnePlus serait de trouver « le parfait équilibre » entre haute résolution et taux de rafraîchissement dynamique de 240 Hz.

Aucun modèle précis n’a été mentionné, mais il est presque certain qu’un tel écran serait réservé à un flagship, donc probablement le OnePlus 16 ou OnePlus 17.

Sur X, les réactions des fans oscillent entre ironie et frustration :

« Honnêtement… est-ce qu’on a vraiment besoin de 240 Hz ? »

« Personne n’a besoin de 240 Hz sur un téléphone. »

« L’argent dépensé pour ça devrait aller dans les caméras. »

Quelques rares commentaires saluent l’audace, mais la majorité des utilisateurs semblent vouloir de meilleures caméras plutôt qu’une fluidité extrême qui vide la batterie.

Mais à quoi sert un taux de rafraîchissement aussi élevé ?

Un écran 240 Hz rend tout incroyablement fluide : scrolling ultra-rapide sur les réseaux sociaux, transitions entre applications instantanées, jeux mobiles plus réactifs et précis. C’est le genre d’expérience qui fait paraître un écran 60 Hz archaïque.

Mais, il y a un revers à cette fluidité : consommation d’énergie plus élevée, surplus de chaleur, et peu d’applications réellement compatibles avec 240 Hz.

Autrement dit, c’est un peu comme acheter une voiture de sport pour rouler dans les embouteillages.

Les fans veulent des caméras, pas de la surenchère

Les utilisateurs de OnePlus réclament depuis plusieurs générations des améliorations significatives sur la photo plutôt que des écrans toujours plus rapides. Même si le OnePlus 15 offre un excellent écran 1.5K à 165 Hz, beaucoup regrettent l’abandon du 2K 120 Hz du OnePlus 14 Pro.

Pour beaucoup, OnePlus devrait investir dans les capteurs Hasselblad, le traitement d’image, ou encore la stabilisation optique, plutôt que dans un taux de rafraîchissement dont la plupart ne profiteront jamais pleinement.

Et après ?

Si OnePlus pousse réellement jusqu’à 240 Hz, cela pourrait devenir une nouvelle tendance sur les flagships Android de 2026, surtout du côté gaming. Mais pour le grand public, la question reste : faut-il aller si loin ?

L’écran 240 Hz serait une prouesse technologique, mais pas forcément une amélioration utile au quotidien. À moins que OnePlus ne réserve cette innovation à une gamme gaming dédiée, les fans préféreraient clairement voir des avancées sur la photo et l’autonomie plutôt qu’une simple course à la fluidité.

En résumé : OnePlus vise la vitesse… mais ses utilisateurs veulent la précision.