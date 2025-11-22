Accueil » Google accusé de s’entraîner sur vos e-mails Gmail … mais Google dément fermement

Voici ce qui est vrai, ce qui ne l’est pas, et ce que vous devriez vérifier. Depuis quelques jours, plusieurs posts viraux et certains articles — dont un de Malwarebytes — affirment que Google utiliserait vos e-mails Gmail et vos pièces jointes pour entraîner ses modèles d’IA, notamment Gemini.

Selon ces publications, la seule façon d’empêcher cela serait de désactiver les « smart features », comme la correction orthographique.

Mais, Google assure que tout cela est faux ou très mal interprété.

Google : « Nous n’utilisons PAS votre contenu Gmail pour entraîner Gemini »

Jenny Thomson, porte-parole de Google, a déclaré à The Verge : « Ces informations sont trompeuses. Nous n’avons changé aucun réglage. Les “Smart Features” existent depuis des années, et nous n’utilisons pas le contenu de Gmail pour entraîner notre modèle Gemini ».

Donc non : Google n’a pas soudainement décidé de se servir de vos mails pour faire tourner son IA générative.

Alors, pourquoi toute cette confusion ?

Parce que Google utilise déjà depuis longtemps vos e-mails localement pour activer des fonctionnalités automatiques :

suivi des colis,

suggestions de réponses,

Smart Compose,

ajout automatique de vols dans Agenda, etc.

Mais, ces traitements ne signifient pas « entraînement des modèles Gemini ». Ce sont des systèmes séparés, utilisés au sein de Gmail pour personnaliser votre interface, pas pour nourrir un modèle d’IA externe.

Et Google affirme que ces données ne sortent pas du cadre de Gmail et ne servent pas à entraîner Gemini.

Mais vous devriez quand même vérifier vos réglages

The Verge note qu’un membre de leur équipe s’est aperçu que son opt-out avait été réactivé automatiquement lors d’une mise à jour des préférences de Google en janvier.

Google a effectivement modifié la gestion des « Smart Features » à ce moment-là, en séparant :

les smart features dans Gmail/Chat/Meet les smart features utilisées dans les autres produits Google (Maps, Wallet, etc.)

Il est donc possible que vos préférences aient été remises à zéro.

Comment vérifier vos réglages (et désactiver ce que vous voulez) ?

1. Dans Gmail

Paramètres → Voir tous les paramètres Section « Fonctionnalités intelligentes et personnalisation » Décochez : « Activer les fonctionnalités intelligentes dans Gmail, Chat et Meet »

Puis enregistrez (obligatoire sur bureau).

2. Pour le reste de Google (Maps, Assistant…)

Paramètres → Fonctionnalités intelligentes et personnalisation dans d’autres produits Google Décochez la case.

Cela empêche Gmail, Chat et Meet d’alimenter la personnalisation dans les autres apps Google.

Une fois fait, c’est appliqué à tout votre compte — pas besoin de le refaire sur chaque appareil.

En résumé : ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas

Faux

Google n’a pas « activé par défaut l’entraînement de l’IA sur vos e-mails ».

Google n’utilise pas vos messages Gmail pour entraîner Gemini.

Rien n’a changé silencieusement dans la politique de confidentialité.

Vrai

Gmail utilise vos messages pour activer ses fonctionnalités internes (depuis des années).

Ces traitements peuvent être désactivés manuellement.

Certains utilisateurs ont constaté des réactivations après des mises à jour des paramètres en janvier.

Vérifier vos réglages reste une bonne idée.

Des articles sensationnalistes ont amplifié une interprétation erronée, mais Google n’est pas en train d’entraîner Gemini sur vos e-mails.

En revanche, Google pourrait améliorer sa communication : des changements de paramètres passés ont semé la confusion.

L’important : vous pouvez contrôler ces fonctionnalités, et elles sont plus liées à la productivité (suivi de colis, suggestions, etc.) qu’à l’IA générative.