L’application Fitbit subit un grand lifting Material 3

Le grand lifting de l’application Fitbit est enfin là — et cette fois, Google tient parole. Après plusieurs mois d’attente, le service de suivi santé et forme physique reçoit un rafraîchissement visuel complet sous Material 3, accompagné d’une intégration plus poussée du coach IA Gemini.

Fitbit adopte le langage visuel « Material 3 Expressive »

Certains utilisateurs américains de Fitbit Premium voient déjà arriver la mise à jour en avant-première. Le redesign apporte une interface plus fluide, colorée et cohérente avec les autres applications Google modernes.

Nouveautés principales :

Barre de navigation inférieure plus courte, plus claire et ergonomique.

Synchronisation simplifiée : il suffit de tirer vers le bas sur n’importe quel onglet (Aujourd’hui, Fitness, Sommeil, etc.) pour lancer la connexion avec une Pixel Watch ou un bracelet Fitbit.

Pendant la synchronisation, une animation circulaire dynamique avec les formes Material 3 s’affiche.

Une fois la synchro terminée, le libellé « Fitbit Premium » disparaît, remplacé par une barre de progression linéaire indiquant vos progrès.

Petit bonus visuel : quand vous atteignez un objectif, une animation de coche apparaît — un détail simple, mais motivant.

Une interface repensée pour les statistiques et la navigation

Chaque section (Pas, Sommeil, Activité, etc.) dispose désormais d’une barre flottante avec un bouton d’action (FAB) pour changer la période d’analyse : jour, semaine, mois, 3 mois ou année, d’un fond à thème coloré selon la catégorie : Bleu turquoise pour Fitness et Violet pour Sommeil.

Les pages adoptent une présentation en couches superposées : les statistiques clés restent fixées sur un fond thématique, tandis que le reste du contenu défile sur une carte extensible.

Le tout donne une impression de profondeur et de légèreté, proche de Google Fit ou de l’application Santé d’Android 14.

Coach IA Gemini et navigation plus intuitive

Un bouton flottant dédié au coach IA permet d’accéder directement au Gemini Health Coach, lancé en Preview le mois dernier. Ce coach intelligent peut analyser vos données d’activité, proposer des plans personnalisés, et répondre à vos questions santé grâce à l’IA générative de Google.

Cette intégration fait de Fitbit un pivot central du futur écosystème bien-être de Google, aux côtés de Google Health et des Pixel Watch.

Ce qui manque encore

À ce jour, pas de Dynamic Color pour l’instant. L’interface conserve l’accent bleu caractéristique de Fitbit, au lieu d’adopter automatiquement la palette dynamique d’Android.

Mais, Google a laissé entendre que cette option arriverait lors du déploiement global prévu pour 2026.

Disponibilité

Actuellement en Preview pour les abonnés Fitbit Premium aux États-Unis.

Déploiement mondial prévu début 2026 pour Android et iOS.

Le nouveau Fitbit Material 3 signe un tournant majeur dans l’identité visuelle de la marque. Plus moderne, plus cohérente avec Android et surtout enrichie d’un coach IA intelligent, l’application se transforme en véritable hub santé.

Même si l’interface reste un peu chargée dans cette première version Preview, Google montre enfin qu’il prend Fitbit au sérieux. Un lifting réussi et prometteur pour la suite.