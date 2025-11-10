Accueil » Honor Power 2 et GT 2 : deux monstres de 10 000 mah pour l’autonomie record

Honor semble bien décidé à devenir la référence des batteries géantes. Après la certification du Honor Power 2, déjà repéré avec une impressionnante batterie de près de 10 000 mAh, la marque préparerait un second modèle doté de la même capacité monstrueuse.

C’est le célèbre leaker Digital Chat Station (DCS) qui révèle les premiers détails de ce mystérieux appareil.

Honor Power 2 et GT 2 : Un deuxième smartphone de 10 000 mAh entre en production

Selon DCS, ce deuxième modèle Honor équipé d’une batterie de 10 000 mAh serait déjà entré en phase de production d’essai en Chine.

Les documents techniques mentionnent une batterie de 36,88 Wh (9 755 mAh), avec une capacité typique proche de 9 900 mAh, pouvant même atteindre le seuil symbolique des 10 000 mAh dans la version finale. Cette information survient peu après la certification du Honor Power 2 dans la base de données 3C, où il affichait une capacité nominale de 9 886 mAh.

Les batteries au silicium-carbone changent la donne

Si ces chiffres deviennent réalité, Honor doit sa prouesse à la nouvelle génération de batteries au silicium-carbone, qui offrent une densité énergétique bien supérieure à celle des batteries lithium-ion classiques.

Résultat :

plus de capacité,

sans alourdir ni épaissir excessivement le téléphone,

et avec une meilleure longévité thermique et chimique.

Honor semble vouloir pousser cette technologie à son maximum, en créant non pas un, mais deux smartphones de 10 000 mAh.

Le second modèle pourrait être le Honor GT 2

Les spéculations pointent vers un appareil déjà évoqué : le Honor GT 2. Un rapport d’octobre indiquait que la marque travaillait sur un téléphone Honor GT 2 doté d’une batterie de plus de 9 000 mAh, ce qui correspond parfaitement aux informations partagées par DCS.

Spécifications pressenties pour le Honor GT 2 :

Processeur : Snapdragon 8 Elite (2024)

Écran : OLED LTPS 6,79 pouces, résolution 1.5K

Batterie : 9900 à 10 000 mAh (silicium-carbone)

Recharge rapide : (détails non confirmés, probablement > 100 W)

Capteur d’empreintes : 3D ultrasonique sous l’écran

Certification : IP68/IP69 (étanchéité et résistance)

Le Honor GT 2 Pro, quant à lui, serait équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, la dernière puce haut de gamme de Qualcomm.

Le Honor Power 2 : la base de cette nouvelle génération

En parallèle, le Honor Power 2 — déjà certifié — serait le premier à bénéficier de cette technologie. Selon les fuites, il disposerait d’un processeur Dimensity 8500 de MediaTek, un écran OLED LTPS de 6,79 pouces (1.5K), une épaisseur de seulement 8 mm, malgré la batterie géante, une empreinte digitale avec un capteur optique sous l’écran et un châssis renforcé offrant une résistance aux chutes.

Un téléphone d’endurance, capable de tenir plusieurs jours d’autonomie, sans sacrifier la finesse.

Honor s’apprête à établir un nouveau standard d’autonomie sur smartphone. Avec deux modèles dotés de batteries proches de 10 000 mAh, la marque chinoise veut prouver qu’on peut allier puissance, finesse et endurance.

Si les rumeurs se confirment, le Honor GT 2 pourrait devenir le smartphone grand public le plus endurant jamais produit, tout en restant étonnamment fin et performant — un véritable tour de force technologique.