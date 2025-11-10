Accueil » New Glenn de Blue Origin encore repoussé, le nouveau lancement est le 12 novembre

New Glenn de Blue Origin encore repoussé, le nouveau lancement est le 12 novembre

Le lancement tant attendu de la fusée New Glenn de Blue Origin, prévu ce dimanche 9 novembre, a une nouvelle fois été repoussé.

L’entreprise de Jeff Bezos a annoncé sur X qu’elle annulait le décollage en raison de conditions météorologiques défavorables et de problèmes techniques mineurs détectés sur la rampe de lancement.

Des conditions météo non conformes aux règles de sécurité

La principale raison invoquée par Blue Origin est la « cumulus cloud rule » — une règle de sécurité aéronautique interdisant tout lancement si des nuages cumulus sont présents dans la zone de tir, en raison du risque accru de décharges électriques.

La fusée devait initialement décoller à 16 h 12 (heure de la côte Est des États-Unis) depuis Cape Canaveral, en Floride, mais environ trente minutes avant la fenêtre de tir, l’équipe a décidé d’annuler l’opération.

Blue Origin avait déjà reporté le lancement à dimanche après-midi à cause du mauvais temps la veille. Selon un rapport de TechCrunch, d’autres facteurs se sont ajoutés, notamment plusieurs petites anomalies sur l’équipement au sol, et un navire de croisière qui s’est approché trop près de la trajectoire de vol.

Une mission cruciale pour Blue Origin

Ce vol, baptisé NG-2, représente une étape majeure pour l’entreprise de Jeff Bezos. Lors du premier vol en janvier 2025, la fusée New Glenn avait atteint l’orbite, mais son étage principal s’était écrasé avant de pouvoir atterrir sur la barge de récupération. Cette deuxième mission doit démontrer la pleine réutilisabilité du lanceur — un point essentiel pour rivaliser avec SpaceX.

Elle marque également le premier vol commercial de New Glenn, qui doit transporter la mission ESCAPADE de la NASA, composée de deux satellites jumeaux destinés à étudier l’atmosphère de Mars, et un satellite technologique de Viasat participant à un projet de démonstration scientifique de la NASA.

Le succès de cette mission est donc déterminant pour la crédibilité de Blue Origin sur le marché des lancements orbitaux commerciaux.

Nouveau créneau de lancement prévu le 12 novembre

Blue Origin a confirmé avoir convenu d’une nouvelle fenêtre de tir avec la FAA (Federal Aviation Administration). Le prochain essai est désormais programmé pour le mercredi 12 novembre, entre 14 h 50 et 16 h 17 (heure de l’Est) — soit 19 h 50 à 21 h 17 UTC.

L’entreprise assure que les prévisions météo et les conditions maritimes seront cette fois plus favorables pour le lancement.

Un enjeu stratégique pour Blue Origin

Avec New Glenn, Blue Origin espère enfin rejoindre la ligue des grands acteurs du spatial commercial dominée par SpaceX. Mais, les retards à répétition — le premier vol devait avoir lieu dès 2024 — ont déjà freiné les ambitions du groupe.

Pour Jeff Bezos, réussir ce deuxième lancement est crucial :

prouver la fiabilité et la réutilisabilité du lanceur,

démontrer sa capacité à livrer des charges utiles pour la NASA,

et renforcer la position de Blue Origin face à SpaceX, qui accumule les succès avec ses fusées Falcon 9 et Starship.

Blue Origin joue gros avec cette mission. Après des années de développement et de reports, New Glenn doit enfin prouver sa fiabilité et son potentiel économique.

Si le vol du 12 novembre se déroule comme prévu, il marquera une étape clé dans la course spatiale privée — et un pas de plus pour Jeff Bezos vers son objectif : rendre l’accès à l’espace plus durable et plus compétitif.