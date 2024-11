Starship : SpaceX vise 25 lancements en 2025 !

SpaceX semble accélérer son programme de tests et de lancements de sa fusée Starship, avec un ambitieux objectif de 25 vols annuels dès 2025.

Cette cadence, une augmentation significative par rapport aux plans précédents, reflète les efforts intensifiés de la société pour préparer Starship à des missions habitées et cargo vers la Lune, Mars, et potentiellement d’autres destinations interplanétaires.

Le chiffre de 25 lancements par an apparaît dans une évaluation environnementale préliminaire de la FAA (Federal Aviation Administration) pour les vols Starship depuis la base de SpaceX à Boca Chica, Texas, également connue sous le nom de Starbase. Ce document examine les implications environnementales des opérations de SpaceX et les réglementations nécessaires pour augmenter la fréquence des tests de Starship.

Jusqu’à présent, SpaceX visait environ 5 vols par an, une cible fixée en 2022 avant le premier vol de Starship en avril 2023. Cependant, avec deux tests effectués en l’espace de 2 mois récemment, l’entreprise semble prête à intensifier son rythme pour accélérer le développement de la fusée.

Starship, les objectifs de lancements et atterrissages

Selon la FAA, SpaceX prévoit jusqu’à 25 lancements orbitaux de Starship chaque année, accompagnés de 25 atterrissages de l’étage Super Heavy et de 25 atterrissages du vaisseau Starship. Les sites d’atterrissage possibles incluent :

Starbase, où des bras mécaniques géants sécurisent la fusée à son retour, comme vu lors du cinquième test.

Des plateformes flottantes dans le golfe du Mexique.

L’océan Pacifique près d’Hawaï.

D’autres zones maritimes dans le Pacifique sud-est ou l’océan Indien.

Les atterrissages en mer pourraient donner lieu à divers scénarios :

Atterrissage dur entraînant une explosion en surface. Amerrissage doux suivi d’un basculement ou d’une explosion. Désintégration lors de la rentrée atmosphérique, générant des débris tombant dans l’océan.

Starship: Une technologie en pleine montée en puissance

Avec une hauteur impressionnante de 120 mètres, Starship est la fusée la plus grande jamais construite. À ce jour, elle a effectué 6 vols d’essai, avec une fréquence croissante, bien que la 4e et la 5e mission aient été espacées d’un intervalle prolongé dû à l’attente d’un permis de vol de la FAA.

Elon Musk, PDG de SpaceX, a déclaré que l’objectif ultime est de parvenir à des centaines de lancements Starship chaque année. Cependant, les préoccupations environnementales entourant chaque vol restent un sujet sensible, les écologistes affirmant que les lancements nuisent à la région locale.

Un calendrier serré pour les missions habitées

Parallèlement à ces ambitions, SpaceX est sous pression pour préparer une version modifiée du vaisseau Starship en vue de la mission Artemis III de la NASA. Prévue pour septembre 2026, cette mission marquera une étape historique en posant la première femme et la première personne de couleur sur la Lune.

L’objectif de 25 lancements annuels en 2025 représente une avancée significative pour SpaceX et son programme Starship. Si la société réussit à maintenir ce rythme tout en répondant aux exigences environnementales et réglementaires, elle pourrait non seulement révolutionner le transport spatial mais également ouvrir la voie à des missions habitées vers la Lune et Mars.

Avec la pression croissante pour respecter les échéances des missions comme Artemis III, SpaceX joue un rôle crucial dans le futur de l’exploration spatiale, consolidant sa position en tant que leader de l’innovation aérospatiale.