Accueil » Galaxy S26+ confirmé : un design familier et une épaisseur réduite

Galaxy S26+ confirmé : un design familier et une épaisseur réduite

Galaxy S26+ confirmé : un design familier et une épaisseur réduite

Alors qu’on pensait que le Galaxy S26 Edge ultra-fin allait remplacer complètement le modèle Plus, une nouvelle fuite vient confirmer que le Galaxy S26+ verra bien le jour.

Et sans surprise, il reprendra l’essentiel du design du S25+, avec quelques ajustements subtils.

Galaxy S26+ : Un design familier, mais plus élégant

D’après les rendus partagés par Android Headlines, le Galaxy S26+ ne bousculera pas les codes — mais il gagne en raffinement.

L’appareil conserve un écran plat, des bords symétriques très fins et des coins légèrement arrondis, dans la droite lignée du S25+. Cependant, son module photo arrière adopte un style plus distinctif et mieux intégré. Exit les trois capteurs « flottants » séparés : le S26+ regroupe ses objectifs dans une island visuelle plus sobre et plus premium, sans la protubérance gênante du concept « Edge » montré en septembre.

Dimensions et écran inchangés

Le Galaxy S26+ mesurerait 158,4 × 75,7 × 7,35 mm, soit quasiment les mêmes dimensions que le S25+ (158,4 × 75,8 × 7,6 mm). Cela confirme presque définitivement la présence d’un écran AMOLED plat de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement attendu de 120 Hz.

En clair : pas de révolution visuelle, mais une évolution équilibrée, plus cohérente que le design « Edge » ultra-fin de 5,8 mm, jugé trop fragile.

Des performances en progression, sans surprise

Sous le capot, le Galaxy S26 Plus devrait embarquer :

Un processeur Exynos 2600 (ou Snapdragon 8 Elite Gen 5 selon les régions, stratégie encore floue)

12 Go de RAM

256 ou 512 Go de stockage

Une batterie de 4 900 mAh avec charge rapide 45 W (inchangée par rapport au S25+)

Côté photo, Samsung conserverait son capteur principal de 50 mégapixels, épaulé par deux autres modules dont la configuration exacte reste inconnue (probablement ultra grand-angle + téléobjectif 3x).

Un choix de continuité assumé

Samsung semble jouer la carte de la stabilité. Après les ventes décevantes du Galaxy S25 Edge, la marque sud-coréenne préfère capitaliser sur la formule éprouvée du S25+.

Le Galaxy S26+ ne cherche donc pas à tout réinventer, mais plutôt à peaufiner ce qui fonctionne déjà bien — une stratégie souvent payante pour les modèles intermédiaires de la gamme. « Si le S25 Plus n’était pas cassé, pourquoi vouloir le réparer ? », note ironiquement le rapport d’Android Headlines.

Et le Galaxy S26 Edge alors ?

Le Galaxy S26 Edge ne serait pas totalement enterré. Les dernières rumeurs indiquent une sortie plus tardive, au printemps ou à l’été 2026, tandis que la gamme classique (S26, S26+, S26 Ultra) serait dévoilée dès janvier ou février 2026.

Si cela se confirme, Samsung proposerait ainsi deux approches :

Une gamme traditionnelle et bien équilibrée (S26/S26+/S26 Ultra)

Et un modèle expérimental et ultra-fin (S26 Edge), pour séduire les amateurs d’innovation visuelle

Samsung ne prend aucun risque majeur avec le Galaxy S26+, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose. L’appareil semble miser sur la fiabilité, l’équilibre et la maturité plutôt que sur l’audace du design « Edge ».

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme classique et sans excentricité, le S26+ pourrait être le plus cohérent de la gamme 2026. Si vous aimez les designs avant-gardistes, il faudra sans doute attendre le S26 Edge et ses lignes futuristes.

En somme, Samsung joue la sécurité, mais avec élégance.