fermer
Smartphones

Galaxy S26+ confirmé : un design familier et une épaisseur réduite

Smartphones par Yohann Poiron le Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Samsung
Galaxy S26+ confirmé : un design familier et une épaisseur réduite
Galaxy S26+ confirmé : un design familier et une épaisseur réduite

Alors qu’on pensait que le Galaxy S26 Edge ultra-fin allait remplacer complètement le modèle Plus, une nouvelle fuite vient confirmer que le Galaxy S26+ verra bien le jour.

Et sans surprise, il reprendra l’essentiel du design du S25+, avec quelques ajustements subtils.

Galaxy S26+ : Un design familier, mais plus élégant

D’après les rendus partagés par Android Headlines, le Galaxy S26+ ne bousculera pas les codes — mais il gagne en raffinement.

L’appareil conserve un écran plat, des bords symétriques très fins et des coins légèrement arrondis, dans la droite lignée du S25+. Cependant, son module photo arrière adopte un style plus distinctif et mieux intégré. Exit les trois capteurs « flottants » séparés : le S26+ regroupe ses objectifs dans une island visuelle plus sobre et plus premium, sans la protubérance gênante du concept « Edge » montré en septembre.

Samsung Galaxy S26 Plus AH exclu 1

Dimensions et écran inchangés

Le Galaxy S26+ mesurerait 158,4 × 75,7 × 7,35 mm, soit quasiment les mêmes dimensions que le S25+ (158,4 × 75,8 × 7,6 mm). Cela confirme presque définitivement la présence d’un écran AMOLED plat de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement attendu de 120 Hz.

En clair : pas de révolution visuelle, mais une évolution équilibrée, plus cohérente que le design « Edge » ultra-fin de 5,8 mm, jugé trop fragile.

Des performances en progression, sans surprise

Sous le capot, le Galaxy S26 Plus devrait embarquer :

  • Un processeur Exynos 2600 (ou Snapdragon 8 Elite Gen 5 selon les régions, stratégie encore floue)
  • 12 Go de RAM
  • 256 ou 512 Go de stockage
  • Une batterie de 4 900 mAh avec charge rapide 45 W (inchangée par rapport au S25+)

Côté photo, Samsung conserverait son capteur principal de 50 mégapixels, épaulé par deux autres modules dont la configuration exacte reste inconnue (probablement ultra grand-angle + téléobjectif 3x).

Un choix de continuité assumé

Samsung semble jouer la carte de la stabilité. Après les ventes décevantes du Galaxy S25 Edge, la marque sud-coréenne préfère capitaliser sur la formule éprouvée du S25+.

Le Galaxy S26+ ne cherche donc pas à tout réinventer, mais plutôt à peaufiner ce qui fonctionne déjà bien — une stratégie souvent payante pour les modèles intermédiaires de la gamme. « Si le S25 Plus n’était pas cassé, pourquoi vouloir le réparer ? », note ironiquement le rapport d’Android Headlines.

Samsung Galaxy S26 Plus AH exclu 2

Et le Galaxy S26 Edge alors ?

Le Galaxy S26 Edge ne serait pas totalement enterré. Les dernières rumeurs indiquent une sortie plus tardive, au printemps ou à l’été 2026, tandis que la gamme classique (S26, S26+, S26 Ultra) serait dévoilée dès janvier ou février 2026.

Si cela se confirme, Samsung proposerait ainsi deux approches :

  • Une gamme traditionnelle et bien équilibrée (S26/S26+/S26 Ultra)
  • Et un modèle expérimental et ultra-fin (S26 Edge), pour séduire les amateurs d’innovation visuelle

Samsung ne prend aucun risque majeur avec le Galaxy S26+, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose. L’appareil semble miser sur la fiabilité, l’équilibre et la maturité plutôt que sur l’audace du design « Edge ».

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme classique et sans excentricité, le S26+ pourrait être le plus cohérent de la gamme 2026. Si vous aimez les designs avant-gardistes, il faudra sans doute attendre le S26 Edge et ses lignes futuristes.

En somme, Samsung joue la sécurité, mais avec élégance.

Tags : Galaxy S26Galaxy S26 PlusSamsung
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer