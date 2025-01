New Glenn : La fusée géante de Blue Origin décolle enfin !

Le lancement réussi de la fusée New Glenn de Blue Origin depuis Cap Canaveral, en Floride, marque un moment historique pour l’entreprise spatiale de Jeff Bezos. Cette avancée promet de redéfinir les rapports de force dans l’industrie spatiale, en particulier face au principal concurrent, SpaceX.

À 2 h 3, heure locale, les 7 moteurs BE-4 réutilisables de la fusée, surnommée « So You’re Telling Me There’s A Chance », se sont allumés pour propulser le lanceur NG-1 dans l’espace. Avec une hauteur impressionnante de 98 mètres, New Glenn est conçue pour rivaliser avec les plus grands acteurs du marché, notamment la Falcon Heavy de SpaceX.

L’objectif principal de la mission était de placer en orbite le deuxième étage et la charge utile, une étape qui a été réalisée avec succès. La charge utile comprenait un prototype de véhicule Blue Ring Pathfinder, destiné à tester des technologies clés pour les futures missions spatiales.

Un atterrissage raté pour le premier étage

La mission comportait également une ambitieuse tentative de récupération du premier étage du lanceur sur une plateforme flottante dans l’Atlantique. Cependant, bien que le booster ait entamé une descente autonome, la communication a été perdue à l’approche de la barge Jacklyn. Blue Origin a confirmé que le booster avait été perdu lors de l’atterrissage.

Malgré cet échec, Dave Limp, PDG de Blue Origin, a souligné l’importance d’apprendre de chaque vol : « Peu importe ce qui se passe, nous apprendrons beaucoup ».

Un défi direct à SpaceX

Le lancement de New Glenn survient après près d’une décennie de développement intensif et met SpaceX en alerte. Avec une capacité de charge comparable à celle de la Falcon Heavy, New Glenn est conçue pour transporter des satellites en orbite basse à l’aide de sa plateforme de lancement réutilisable.

Cela inclut les 3 236 satellites du projet Kuiper de Blue Origin, destinés à concurrencer le service Starlink de SpaceX pour l’internet haut débit et à faible latence. Ironiquement, les premiers satellites Kuiper devraient être lancés par une fusée Falcon 9 de SpaceX avant que New Glenn ne prenne la relève.

Avec ce lancement réussi, Blue Origin entre officiellement dans le marché des lancements orbitaux lourds. Bien que le crash du booster soit une déception, l’entrée en orbite de New Glenn marque une étape cruciale dans l’ambition de Jeff Bezos de devenir un acteur majeur de l’espace. La course entre Bezos et Elon Musk, déjà intense, promet d’atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir.