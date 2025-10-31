Accueil » Honor Power 2 : le premier smartphone de 10 000 mAh d’une grande marque se prépare

Honor s’apprêterait à repousser les limites de l’autonomie avec un nouveau modèle baptisé Honor Power 2, qui pourrait devenir le premier smartphone grand public équipé d’une batterie de 10 000 mAh.

Selon le leaker réputé Digital Chat Station, une batterie signée Honor de 9 886 mAh (valeur nominale) vient d’obtenir sa certification 3C en Chine, confirmant que le lancement approche.

Honor Power 2: Une batterie géante pour une nouvelle génération de smartphones Honor

La batterie certifiée affiche une capacité typique d’environ 10 000 mAh, un record pour un téléphone d’une marque grand public. D’après Digital Chat Station, Honor travaille sur plusieurs modèles milieu de gamme dotés de cette capacité hors norme, destinés au marché chinois.

Trois variantes seraient en préparation :

Un design fin malgré une énorme batterie

Malgré cette capacité impressionnante, le Honor Power 2 conserverait un châssis de seulement 8 mm d’épaisseur, un exploit pour un appareil aussi endurant. Le smartphone disposerait d’un écran OLED LTPS de 6,79 pouces avec une résolution 1,5K, d’un lecteur d’empreintes sous l’écran, et d’un châssis renforcé contre les chutes.

Le téléphone viserait une sortie au premier trimestre 2026 en Chine, avant une éventuelle expansion internationale.

Des performances équilibrées

La gamme équipée des Snapdragon 7 Gen 4 et 7 s Gen 4 devrait correspondre à la future série Honor 500, tandis que le Honor 500 Pro embarquerait le Snapdragon 8 Elite pour des performances de haut vol.

Le Honor Power 2, quant à lui, miserait sur un excellent rapport autonomie/puissance, s’imposant comme un véritable marathonien du smartphone.

Honor semble vouloir redéfinir les standards de l’autonomie mobile : le Honor Power 2 pourrait bien devenir le téléphone le plus endurant jamais produit par une marque grand public — sans sacrifier le design ni les performances.