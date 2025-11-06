Sony Xperia 1 VIII confirmé avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5

De nouvelles fuites révèlent que Sony a actuellement deux nouveaux appareils Xperia en développement. Selon les informations relayées par The Walkman Blog, ces modèles devraient marquer la prochaine génération du haut de gamme Xperia 1 VIII et un nouveau milieu de gamme Xperia 10 VIII.

Le Xperia 1 VIII confirmé avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm a déjà confirmé que Sony fait partie de ses partenaires de lancement pour son dernier processeur phare, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce nouveau SoC hautes performances équipera donc logiquement le futur Xperia 1 VIII, successeur du Xperia 1 VII.

Les premières références de modèles — PM-152xx — correspondent à ce flagship, qui devrait être lancé dans le courant de 2025. Ce choix confirme la volonté de Sony de rester positionné sur le segment premium, notamment avec un accent sur la photographie et la fidélité d’image, piliers de la gamme Xperia.

Un second modèle mystère : probablement le Xperia 10 VIII

Mais la véritable surprise vient de six autres numéros de modèle découverts : PM-1530-BV, PM-1531-BV, PM-1532-BV, PM-1533-BV, PM-1534-BV et PM-1555-BV. Ces codes semblent désigner plusieurs variantes régionales d’un nouveau smartphone milieu de gamme, très probablement le Xperia 10 VIII.

Ce modèle succéderait au Xperia 10 VII, qui embarquait un Snapdragon 6 Gen 3, et permettrait à Sony de poursuivre sa stratégie à deux niveaux :

une gamme Xperia 1 haut de gamme ;

une gamme Xperia 10 plus abordable, axée sur l’autonomie et la simplicité.

Les spéculations autour d’un possible Xperia 5 VI semblent désormais écartées. Sony aurait mis fin à cette série en raison de ventes déclinantes. Le constructeur japonais miserait désormais sur une gamme resserrée, plus claire pour le consommateur.

Ce qu’attendre de Sony en 2025

Si ces informations se confirment :

le Xperia 1 VIII sera le seul modèle équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 ;

le Xperia 10 VIII viendra renforcer le milieu de gamme avec une autonomie solide et un design plus sobre ;

Sony maintiendra son approche « photo professionnelle », avec des capteurs co-développés avec la division Alpha.

Sony semble recentrer sa stratégie mobile autour d’un duo clair : un Xperia premium pour les passionnés et un modèle accessible pour le grand public. Avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Xperia 1 VIII pourrait bien être le smartphone Sony le plus puissant jamais conçu, tandis que le Xperia 10 VIII offrira une expérience Xperia plus équilibrée — preuve que le constructeur n’a pas encore dit son dernier mot sur le marché du mobile.