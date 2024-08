GTA 6 : La sortie confirmée pour l’automne 2025 par Take-Two

Depuis l’annonce de GTA 6 en 2023, les tensions autour de la sortie du jeu ont été vives. Même si Rockstar a confirmé que GTA 6 sortirait à l’automne 2025, il a été question que le jeu soit retardé. Vous pouvez désormais dormir sur vos deux oreilles, car Take-Two a réaffirmé que GTA 6 sortira bel et bien dans les délais prévus.

La confirmation provient de la dernière mise à jour financière de Take-Two pour le trimestre fiscal 2025. Dans la section « Product Releases », on trouve GTA 6, dont la sortie est indiquée comme « Fall of Calender 2025 » (automne 2025). Nous ne savons pas ce qu’il en est pour vous, mais il s’agit là d’une confirmation de sortie de jeu on ne peut plus officielle.

Outre la confirmation de la fenêtre de sortie de GTA 6, l’appel aux résultats a également mis en avant d’autres titres tels que WWE 2K25, Sid Meier’s Civilization VII et Judas. Cependant, nous savons tous où se trouve notre centre d’intérêt.

GTA 6, la grosse attente !

La confirmation de GTA 6 est un changement de rythme agréable. Pour quelqu’un qui a l’habitude de voir des jeux retardés ou sortis à la hâte, le fait que Take-Two reste ferme sur GTA 6 m’inspire confiance.

Ceci étant dit, que pensez-vous de la confirmation de GTA 6 ?