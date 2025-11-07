RedMagic 11 Pro démonté : le premier smartphone avec refroidissement liquide actif intégré

Le RedMagic 11 Pro vient à peine de faire ses débuts mondiaux que déjà, un démontage complet signé Zack de la chaîne JerryRigEverything révèle les secrets de son impressionnante architecture interne — et notamment de son système de refroidissement liquide actif, une première mondiale sur un smartphone grand public.

RedMagic 11 Pro : Un véritable circuit de refroidissement liquide intégré

Le point fort du RedMagic 11 Pro, c’est son loop de refroidissement liquide — une innovation que Nubia décrit comme le premier système de refroidissement liquide en boucle fermée flexible sur smartphone.

Voici comment il fonctionne :

Le circuit est constitué d’un tube flexible parcourant une partie interne du châssis.

Au-dessus de ce tube, une micropompe piézoélectrique génère des vibrations pour faire circuler le liquide.

Un clapet anti-retour contrôle le flux pour qu’il circule dans un seul sens.

Le liquide capte la chaleur près du processeur principal (Snapdragon 8 Elite Gen 5) et la dissipe vers une grande plaque métallique à l’arrière.

Ce système assure un refroidissement constant et silencieux, optimisant les performances thermiques pendant les sessions de jeu intensives ou les tâches prolongées.

Refroidissement actif double : liquide + ventilation à 24 000 tr/min

Mais ce n’est pas tout. Le RedMagic 11 Pro combine ce circuit liquide à un ventilateur mécanique tournant à 24 000 tours/minute — un record dans l’industrie mobile.

L’air circule à travers un canal d’aération isolé, garantissant en même temps une étanchéité IPX8. À cela s’ajoute un massif dissipateur thermique VC (Vapor Chamber), que RedMagic présente comme le plus grand jamais intégré à un smartphone.

Résultat : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 peut maintenir des fréquences élevées plus longtemps sans surchauffe ni throttling.

Une robustesse exemplaire malgré la complexité interne

Le test de durabilité de JerryRigEverything confirme que le RedMagic 11 Pro est aussi solide qu’innovant. Sur le test de rayure, le verre résiste jusqu’au niveau 6 sur l’échelle de Mohs (marques plus profondes au niveau 7), standard pour un verre de protection moderne.

Pour le test de pliure, aucune déformation, aucune fissure — même sous forte pression dans les deux sens. Un exploit, étant donné la complexité interne et de la présence d’un système de refroidissement liquide complet.

Le smartphone gamer le plus avancé de 2025 ?

Avec sa technologie de refroidissement liquide active, son ventilateur à grande vitesse et sa construction quasi indestructible, le RedMagic 11 Pro repousse les limites du smartphone de jeu moderne.

Il ne s’agit plus seulement de puissance brute, mais d’une ingénierie thermique complète, digne d’un PC gaming miniaturisé. Un modèle qui montre à quel point le futur des smartphones gaming sera aussi une affaire de science thermique.