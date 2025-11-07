Spotify lance « Listening Stats », un mini-récapitulatif hebdomadaire

Juste avant le très attendu Spotify Wrapped 2025 (Récapitulatif de l’année), la plateforme de streaming musical introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée « Listening Stats », offrant un résumé hebdomadaire de vos habitudes d’écoute — vos artistes préférés, vos morceaux les plus écoutés et des insights personnalisés sur vos découvertes récentes.

Spotify: Une vue d’ensemble de votre semaine musicale

La nouvelle section « Listening Stats » est accessible depuis votre profil Spotify, via le menu principal.

Elle affiche :

Vos artistes les plus écoutés des quatre dernières semaines,

Vos morceaux les plus joués,

Des analyses personnalisées sur vos tendances d’écoute,

Un « highlight » hebdomadaire mettant en avant une découverte ou un moment marquant.

Chaque semaine, les statistiques sont mises à jour automatiquement, accompagnées d’une playlist générée selon vos écoutes récentes.

Partage simplifié sur les réseaux

Spotify mise sur la dimension sociale de la musique : vous pouvez partager vos statistiques ou vos moments forts directement depuis l’application, que ce soit sur Instagram, WhatsApp ou d’autres plateformes.

C’est une manière simple et amusante de montrer ce que vous écoutez et de comparer vos goûts avec vos amis.

Intégration avec les autres outils personnalisés

« Listening Stats » s’ajoute aux autres expériences sur mesure de Spotify :

Daylist, qui suit l’évolution de vos goûts au fil de la journée,

Release Radar, pour les nouveautés d’artistes que vous suivez,

Discover Weekly, pour explorer de nouveaux sons chaque semaine,

et bien sûr Spotify Wrapped, le récapitulatif annuel devenu culte.

L’idée est de rendre le suivi de votre écoute plus continu tout au long de l’année — pas seulement en décembre.

Disponibilité mondiale

Disponible pour tous les utilisateurs, gratuits et Premium,

Déploiement dans plus de 60 pays,

Accès dans l’app mobile, via le menu « Profil > Listening Stats »,

Les données restent accessibles jusqu’à quatre semaines.

Avec Listening Stats, Spotify veut combler le vide entre ses grands bilans annuels et les écoutes du quotidien. C’est un mini-Wrapped hebdomadaire, interactif et partageable, qui reflète votre humeur musicale du moment.

Mettez à jour votre application Spotify, ouvrez votre profil et découvrez quelle bande-son a rythmé votre semaine.