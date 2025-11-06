Gemini Deep Research peut lire vos mails Gmail et fichiers Drive

Google franchit une nouvelle étape dans l’évolution de son assistant intelligent. La société vient d’annoncer une mise à jour majeure de Gemini Deep Research, sa fonctionnalité d’IA « agentique » conçue pour produire de véritables rapports de recherche plutôt que de simples réponses rapides.

Désormais, Gemini peut accéder à vos données issues de Gmail, Drive et Google Chat afin d’offrir des analyses plus personnalisées et contextuelles — une fonctionnalité que Google décrit comme « l’une des plus demandées » par les utilisateurs de Workspace.

Gemini Deep Research : Une recherche plus intelligente et plus contextuelle

Contrairement au mode conversationnel classique, Deep Research fonctionne comme un assistant de recherche autonome. Il établit un plan de recherche en plusieurs étapes, effectue une série de recherches sur le Web, puis synthétise les résultats sous forme de rapport structuré.

Une fois le rapport généré, vous pouvez demander à Gemini d’approfondir ou d’ajouter des informations, exporter le document vers Google Docs, ou même le transformer en podcast audio généré par l’IA.

Grâce à la nouvelle intégration, Gemini peut désormais croiser les résultats du Web avec vos propres données stockées dans l’écosystème Google.

Par exemple, vous pouvez lancer une analyse de marché en demandant à Gemini d’examiner vos documents de brainstorming, échanges d’e-mails et plans de projet, ou créer un rapport concurrentiel en combinant des données publiques avec vos fichiers internes et feuilles de calcul.

Comment cela fonctionne ?

Lorsque vous sélectionnez « Deep Research » dans la barre de saisie de Gemini, quatre sources de données sont proposées :

Recherche Google classique

Gmail

Google Drive (Docs, Sheets, Slides, PDF)

Google Chat

Vous pouvez choisir lesquelles autoriser. Gemini analysera ensuite ces sources pour générer un rapport complet et contextualisé. Google précise que l’utilisateur garde toujours le contrôle sur les données partagées, afin de préserver la confidentialité.

Disponibilité

Pour l’instant, cette nouvelle version de Gemini Deep Research est disponible uniquement sur ordinateur, mais Google prévoit un déploiement sur mobile dans les prochains jours. Cette mise à jour marque une étape importante dans la stratégie de Google vers une IA véritablement “agentique”, capable de planifier, chercher, et synthétiser des informations de manière autonome.

Avec cette mise à jour, Gemini Deep Research devient un véritable analyste numérique capable de combiner vos documents internes avec les informations du Web. Idéal pour les professionnels, chercheurs ou étudiants, cet outil transforme Gemini en assistant de recherche complet intégré à Gmail, Drive et Chat — sans sacrifier la confidentialité des données.