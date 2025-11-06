Accueil » iPhone Air 2 : un modèle qui vise l’équilibre entre finesse, performance et élégance

Malgré un accueil commercial plutôt décevant pour le premier iPhone Air, Apple ne compte pas abandonner le concept. Selon de nouvelles informations partagées par le leaker réputé Digital Chat Station (DCS) sur Weibo, la firme de Cupertino travaille activement sur un successeur, l’iPhone Air 2, avec un design affiné et un système photo amélioré.

Ce futur modèle pourrait porter le nom de « iPhone 18 Air » et faire partie intégrante de la gamme 2026 d’Apple.

iPhone Air 2 : design et caractéristiques clés

Le futur iPhone Air 2 conserverait le profil ultra-fin et léger qui caractérisait déjà le premier modèle. DCS précise qu’Apple souhaite améliorer la formule sans trahir l’esprit minimaliste de la gamme.

Côté design, l’iPhone Air 2 aurait une épaisseur minimale, toujours axée sur la finesse et le confort en main, une barre photo horizontale à l’arrière — un élément de design hérité du premier iPhone Air. Il s’agirait d’un châssis en aluminium ultra-léger, avec un écran OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé (probablement 120 Hz). Enfin, l’iPhone Air 2 se vantera d’une reconnaissance faciale 3D (Face ID) intégrée à la dalle

Le rendu partagé par le leaker n’est qu’une illustration conceptuelle, mais il confirme que le design général restera épuré et symétrique, dans la lignée du premier modèle.

Un double capteur photo pour la première fois

Le changement le plus marquant concernerait le module photo arrière. Alors que le premier iPhone Air se contentait d’un seul capteur de 48 mégapixels, le nouveau modèle adopterait un capteur principal de 48 mégapixels (grand-angle) et un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels.

Ce serait donc le premier iPhone Air doté d’un double module photo, alignant ses capacités sur celles d’un iPhone « standard », tout en restant plus fin et plus léger.

Puissance : la puce A20 Pro au programme

Apple développerait actuellement deux nouvelles puces pour sa génération 2026 :

A20 (modèle de base)

A20 Pro, plus puissante et économe en énergie

Si Apple suit sa logique habituelle, l’iPhone Air 2 devrait adopter le A20 Pro, offrant ainsi un gain significatif en performance et en autonomie par rapport à son prédécesseur équipé de la puce A19.

Performances et positionnement attendu

L’iPhone Air 2 devrait se situer entre l’iPhone 18 (modèle standard) et l’iPhone 18 Pro (haut de gamme). Il viserait les utilisateurs recherchant un smartphone premium ultrafin, mais sans toutes les fonctionnalités avancées du Pro (comme le téléobjectif ou le titane).

DCS mentionne également qu’Apple pourrait introduire une batterie plus grande et mieux optimisée, un point faible du premier modèle.

Calendrier et gamme Apple 2026

Si le planning habituel d’Apple est respecté, la série iPhone 18 (dont l’iPhone 18 Air) devrait être présentée à l’automne 2026, suivie de modèles additionnels comme l’iPhone 18e et le premier iPhone pliable début 2027.

La gamme 2026 pourrait donc comprendre : iPhone 18, iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et un iPhone Fold (le tout premier pliable d’Apple).

Malgré des ventes décevantes pour la première génération, Apple semble déterminé à améliorer et consolider la gamme iPhone Air. Avec un design toujours plus fin, un double capteur photo, et une puce A20 Pro, le futur iPhone Air 2 pourrait devenir le modèle le plus équilibré entre performance, finesse et élégance dans le catalogue 2026 d’Apple.