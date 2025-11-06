Accueil » Le Huawei Mate 70 Air est officiel : un smartphone ultra-fin avec batterie de 6 500 mah

Huawei a levé le voile aujourd’hui en Chine sur son tout nouveau smartphone Mate 70 Air, un modèle ultra-fin pensé pour rivaliser directement avec l’iPhone Air. Les précommandes sont ouvertes en Chine, avec une commercialisation prévue dans les prochaines semaines.

Avec une épaisseur de seulement 6,6 mm, le Mate 70 Air n’atteint pas tout à fait la finesse de l’iPhone Air (5,6 mm), mais il compense largement par une autonomie supérieure et une configuration photo plus complète.

L’appareil arbore un écran OLED 1.5K+ de 7 pouces (2 760 × 1 320 px) au format 18,8:9 et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. En façade, une caméra frontale de 10,7 mégapixels est logée dans un poinçon central, offrant une expérience visuelle quasi sans bordures.

Huawei Mate 70 Air : Deux processeurs Kirin au choix selon la configuration

Sous le capot, Huawei mise sur ses propres puces :

Kirin 9020B pour les modèles 12 Go de RAM,

Kirin 9020A pour les versions 16 Go de RAM.

Le tout est propulsé par HarmonyOS 5.1, l’écosystème maison de Huawei.

Le Mate 70 Air embarque une massive batterie de 6 500 mAh, un exploit compte tenu de sa finesse. Elle est compatible avec la charge rapide filaire 66 W (USB 2.0). Côté connectivité, le smartphone propose : Wi-Fi 7+, messagerie satellite bidirectionnelle Beidou, capteur d’empreintes latéral, certification IP68/IP69 contre l’eau et la poussière — une rareté pour un appareil aussi fin.

Un bloc photo polyvalent à quatre capteurs

Huawei soigne particulièrement la photo, avec un module dorsal quadruple :

50 mégapixels (capteur principal 1/1,3 », ultra-large),

8 mégapixels ultra grand-angle,

12 mégapixels téléobjectif RYYB 3x,

1,5 mégapixels capteur multispectral Red Maple pour un rendu des couleurs plus précis.

Cette combinaison permet une polyvalence photo exceptionnelle, des portraits nets aux paysages détaillés, même en basse lumière.

Le Huawei Mate 70 Air sera disponible en trois coloris élégants : Obsidian Black, Feather White et Silver Brocade.

Prix et disponibilité

Le Mate 70 Air arrive sur le marché avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix 4 199 ¥, soit environ 512 euros. D’autres modèles sont proposés, dont un modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage au prix de 5 199 ¥ (~ 633 euros).

Le Huawei Mate 70 Air combine design ultra-fin, endurance impressionnante, photo haut de gamme et connectivité dernier cri. Avec son rapport qualité-prix agressif, il s’impose comme l’un des smartphones les plus séduisants du marché chinois — et pourrait bien faire de l’ombre à l’iPhone Air dès son arrivée à l’international.