Xpeng Motors va lancer la production en série du robot humanoïde IRON fin 2026

Le constructeur automobile chinois Xpeng Motors vient d’annoncer un virage stratégique majeur : la production en série de robots humanoïdes avancés d’ici fin 2026.

Présenté lors du Xpeng Tech Day 2025, le robot IRON incarne l’ambition du groupe d’étendre son savoir-faire au-delà des véhicules électriques pour devenir un leader mondial de la robotique et de l’intelligence artificielle.

Présentation du robot IRON : « le plus humain de l’industrie »

Le Xpeng IRON se distingue par 60 articulations et 200 degrés de liberté, une taille de 1,73 m pour 70 kg, une batterie entièrement à l’état solide, et une puce d’IA propriétaire développée en interne.

Selon TechNode, ces caractéristiques permettent à IRON d’imiter les mouvements et expressions humaines avec un réalisme inédit.

Le PDG He Xiaopeng a insisté sur la philosophie du projet : « Nous avons intégré dans IRON toute notre expertise en capteurs, en IA et en conception, pour créer un robot capable d’interagir naturellement avec son environnement ».

Technologies clés : batteries solides et puces maison

Deux innovations majeures propulsent ce projet :

Les batteries solides, plus légères et sûres que les batteries lithium-ion classiques, ouvrent de nouvelles perspectives pour la robotique mobile. La puce Turing, développée par Xpeng, offre une puissance de calcul de 3 000 TOPS — essentielle pour la perception, le mouvement et les interactions autonomes.

Ces composants sont issus des technologies déjà employées dans les véhicules électriques de la marque, notamment les modèles P7 et G9, renforçant la cohérence du « Xpeng AI Ecosystem ».

Cap sur la production de masse fin 2026

Xpeng prévoit une production pilote dès le premier semestre 2026, avant une montée en cadence dans la seconde moitié de l’année. L’entreprise mise sur une approche progressive, avec des déploiements initiaux dans des environnements commerciaux et industriels — entrepôts, robotaxis, services automatisés — avant une éventuelle utilisation domestique.

Cette stratégie vise à assurer la fiabilité et la rentabilité du produit avant sa généralisation.

Un plan global : véhicules autonomes, robotaxis et humanoïdes

Le lancement du robot IRON s’inscrit dans une stratégie à quatre piliers définie par He Xiaopeng :

Robots humanoïdes, Véhicules autonomes de niveau L4, Robotaxis, Puce IA Turing de nouvelle génération.

Dès 2026, Xpeng prévoit le déploiement de trois modèles de robotaxis à Guangzhou, exploitant la même base technologique qu’IRON pour la perception et la navigation.

Une course mondiale face à Tesla et Xiaomi

Cette annonce alimente la course mondiale à la robotique humanoïde. Xpeng rejoint ainsi Tesla (avec son robot Optimus), Xiaomi, et BYD, qui développent eux aussi leurs propres solutions robotiques.

Le Financial Times souligne que la maîtrise des batteries solides pourrait offrir à Xpeng un avantage concurrentiel décisif dans ce nouveau marché.

Malgré son enthousiasme, Xpeng devra surmonter plusieurs défis :

Réglementation floue autour des humanoïdes,

Coûts élevés de production et d’entretien,

Fiabilité et sécurité en milieu humain.

Mais l’entreprise estime que la combinaison de ses technologies automobiles, robotiques et IA pourrait transformer le secteur industriel chinois — et, à terme, l’économie mondiale.

Avec IRON, Xpeng ne se contente plus d’être un constructeur automobile, mais devient un acteur majeur de la révolution humanoïde — un pari ambitieux qui pourrait, d’ici 2026, redéfinir l’équilibre du marché mondial entre mobilité autonome et robotique intelligente.