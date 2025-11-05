Accueil » Amazon envoie une mise en demeure à Perplexity pour son IA « acheteuse » Comet

Le ton monte entre Amazon et la startup d’intelligence artificielle Perplexity AI. En cause : la nouvelle fonctionnalité de l’agent IA « Comet », intégrée au navigateur de Perplexity, capable d’acheter automatiquement des produits sur le Web — y compris sur Amazon — au nom des utilisateurs.

Amazon dit non, Perplexity crie au « harcèlement juridique »

Dans un communiqué publié mardi, Amazon affirme avoir « à plusieurs reprises demandé à Perplexity de cesser » de permettre à son IA d’effectuer des achats sur sa plateforme sans autorisation. L’entreprise évoque désormais une mise en demeure officielle, accusant Comet de « violer ses conditions d’utilisation » et de dégrader l’expérience client.

Perplexity, de son côté, dénonce ce qu’elle qualifie de « menace légale agressive » et accuse Amazon de « faire du chantage commercial ».

« Amazon devrait adorer cela : un moyen plus simple de faire du shopping, plus de transactions, plus de clients satisfaits. Mais, Amazon ne s’intéresse qu’à ses publicités, ses résultats sponsorisés et ses ventes forcées », écrit Perplexity dans son article de blog.

Qu’est-ce que Comet, l’IA « acheteuse » de Perplexity ?

Comet est une IA agentique intégrée au navigateur Perplexity, capable d’exécuter des tâches complexes de manière autonome :

rechercher des produits selon des critères précis (prix, avis, disponibilité),

comparer des offres entre plusieurs sites,

et même finaliser des achats automatiquement à la place de l’utilisateur.

L’idée : créer un assistant d’achat intelligent et impartial, à la différence des recommandations commerciales d’Amazon. « C’est comme si un magasin vous obligeait à engager un personal shopper qui travaille pour le magasin, » explique Jesse Dwyer, porte-parole de Perplexity. « Ce n’est pas un assistant personnel, c’est un vendeur ».

La position d’Amazon : « vous ne contrôlez pas notre expérience client »

Amazon justifie sa décision en invoquant la protection de la qualité du service et de ses utilisateurs : « Les applications tierces qui achètent des produits pour des clients sur Amazon doivent respecter la décision du fournisseur de service de participer ou non. Comet offre une expérience d’achat et un service client dégradés ».

Derrière ces mots, Amazon veut surtout préserver son contrôle sur la relation client et éviter qu’un agent externe ne détourne les utilisateurs de son propre écosystème — notamment publicitaire.

Contexte : Amazon veut ses propres « agents IA »

Ironiquement, lors d’un récent appel aux investisseurs, le PDG Andy Jassy affirmait qu’Amazon s’attend à « collaborer avec des agents tiers à l’avenir ». Mais, la réalité semble toute autre : Amazon veut visiblement choisir ces partenaires et garder la main sur la manière dont les achats sont effectués sur sa plateforme.

Perplexity y voit une contradiction : « Amazon prétend vouloir coopérer avec les agents IA, mais seulement s’ils travaillent pour eux ».

Enjeu de fond : le contrôle du parcours d’achat

Cette confrontation illustre un problème grandissant dans le commerce en ligne : qui contrôle la décision d’achat quand les IA deviennent intermédiaires Pour Amazon, céder ce contrôle à une IA externe reviendrait à perdre sa capacité à influencer les ventes via la publicité, les promotions et les recommandations internes. Pour Perplexity, c’est une opportunité de redéfinir le shopping en ligne, en le rendant plus neutre, plus transparent et moins manipulé par les intérêts commerciaux des plateformes.

Si Amazon maintient sa position, Perplexity pourrait être forcée de bloquer Amazon dans Comet — ou d’engager un bras de fer juridique autour du droit des IA à interagir librement avec les plateformes commerciales.

Un conflit qui pourrait bien devenir le premier grand « procès de l’achat automatisé » de l’ère de l’intelligence artificielle.