Accueil » Huawei Mate 70 Air : le smartphone ultra-fin qui garde une batterie de 6 500 mah

Huawei Mate 70 Air : le smartphone ultra-fin qui garde une batterie de 6 500 mah

Huawei Mate 70 Air : le smartphone ultra-fin qui garde une batterie de 6 500 mah

Huawei s’apprête à lancer un nouveau modèle surprenant : le Huawei Mate 70 Air, un smartphone ultra-fin mais doté d’une batterie massive.

Selon plusieurs fuites, l’appareil sera disponible en précommande dès le 6 novembre en Chine et mis en vente le 11 novembre, à l’occasion du « Double 11 », la grande fête du shopping en ligne.

Huawei Mate 70 Air : Caractéristiques techniques évoquées

Selon les rumeurs, le Mate 70 Air serait l’un des smartphones les plus fins de la marque, avec seulement 6,6 mm d’épaisseur pour un poids d’environ 208 g, tout en conservant une batterie géante — un exploit technique notable.

Son écran quad-curvé de 6,9 pouces au ratio 18.8:9 promet une immersion totale pour les vidéos et le gaming, avec une conception épurée et une caméra frontale dans un petit poinçon central.

Côté autonomie, le Mate 70 Air serait un champion de sa catégorie avec une batterie estimée entre 6 000 et 6 500 mAh (soit plus que de nombreux modèles épais concurrents). La recharge rapide 66 W garantirait une autonomie confortable pour les utilisateurs intensifs.

Sous le capot, on s’attend à des versions 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ou 12 Go et 512 Go (possible version 16 Go RAM). Le processeur reste inconnu pour l’instant, mais certains observateurs estiment qu’il pourrait s’agir d’un Kirin 9xxx ou d’une version optimisée pour 4G, selon les contraintes de production actuelles.

Logiciel et expérience utilisateur

Le téléphone sortira sous HarmonyOS 5.1, le système maison de Huawei, et bénéficiera rapidement d’une mise à jour vers HarmonyOS 6.0. Cette nouvelle version devrait apporter une meilleure gestion énergétique, une intégration plus poussée avec l’écosystème Huawei (tablettes, PC, montres connectées) et des fonctions d’IA optimisées.

Le Mate 70 Air serait disponible dans les coloris Golden Black, Feather White et Silver Brocade.

Prix et disponibilité

Aucun prix n’a encore été annoncé, mais les analystes s’attendent à ce que le Mate 70 Air se positionne entre le Mate 60 et la future série Mate 80, soit dans une gamme premium abordable.

Les précommandes débuteront le 6 novembre, avec une mise en vente le 11 novembre sur les principales plateformes chinoises.

Et après ? Le Mate 80 et le Mate X7 en approche

Huawei ne compte pas s’arrêter là : la marque devrait présenter d’ici la fin du mois de novembre la série Mate 80, ses prochains flagships haut de gamme, accompagnés du Mate X7, un nouveau smartphone pliable destiné à concurrencer les Galaxy Z Fold et Honor Magic V.

Le Huawei Mate 70 Air s’annonce comme un smartphone ultra-fin, élégant et endurant, pensé pour ceux qui veulent un appareil à la fois design et puissant sans sacrifier la batterie. Un mélange rare dans un segment où la finesse rime souvent avec compromis énergétique.

Un pari technique audacieux pour Huawei, qui pourrait bien redéfinir la notion de finesse dans le haut de gamme chinois.