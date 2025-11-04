Accueil » Pixel 10 explose les ventes : +28 % de croissance sur le marché US malgré l’iPhone 17

Pixel 10 explose les ventes : +28 % de croissance sur le marché US malgré l'iPhone 17

Le marché américain du smartphone, longtemps dominé par Apple et Samsung, vient de connaître un grand bouleversement. Selon Counterpoint Research, la série Pixel 10 de Google a explosé les ventes en septembre, enregistrant une hausse de 28 % sur un an, soit le meilleur mois de ventes de l’histoire de Google sur ce marché — et ce, malgré le lancement de l’iPhone 17 au même moment.

De challenger à acteur majeur

En seulement trois ans, Google est passé de 0,1 % à 6,1 % de part de marché dans le segment premium (600 dollars et plus).

Une progression fulgurante alimentée par des partenariats solides avec T-Mobile et Verizon.

+28 % de ventes sur un an (septembre 2025)

6,1 % de part sur le segment premium (vs 0,1 % en 2022)

Hausse de présence chez les grands opérateurs américains

D’après Android Headlines, cette percée se fait principalement au détriment de Samsung, les utilisateurs Android recherchant des téléphones plus fluides et dépourvus de surcouche logicielle encombrante.

L’IA Gemini, la clé du succès

Le succès du Pixel 10 repose largement sur l’intégration de l’IA Gemini, le moteur d’intelligence artificielle maison de Google. Les campagnes marketing ont mis en avant des fonctions inédites comme la traduction en temps réel, la retouche photo intelligente, et des outils de productivité intégrés (Docs, Gmail, YouTube).

Cette stratégie a séduit un public de plus en plus technophile et professionnel. Le timing — juste avant les fêtes — et une communication massive sur les réseaux sociaux ont permis à Google de frapper fort en visibilité.

Les opérateurs américains, levier de croissance

Les alliances avec les opérateurs ont joué un rôle clé :

Chez Verizon, la part de marché du Pixel a doublé en deux ans.

T-Mobile a dopé les ventes grâce à des forfaits illimités + Pixel inclus.

AT&T devrait suivre avec de nouveaux packs dès 2026.

Ces partenariats ont permis à Google de battre des records malgré la forte concurrence de l’iPhone 17.

Un nouvel adversaire pour le duo Apple–Samsung

Avec cette percée, Google s’impose enfin comme un véritable concurrent. Avant le Pixel 10, sa part globale du marché américain tournait autour de 4 % ; désormais, il est en passe de dépasser Motorola et TCL. « Le Pixel attire les anciens utilisateurs de Samsung, pas ceux d’Apple », explique Jeff Fieldhack de Counterpoint. « Et ça change complètement la donne sur Android ».

Tout n’est pas gagné. Pour maintenir cette dynamique, Google devra innover sur le matériel face aux smartphones pliables de Samsung, contourner l’effet « écosystème » d’Apple, et gérer les enjeux de confidentialité liés à ses fonctions d’IA.

Certains experts rappellent aussi que la comparaison avec 2022 — marquée par des problèmes de production — amplifie artificiellement la croissance.

Vers un écosystème Google unifié

Ce succès ne profite pas qu’au Pixel : il renforce l’ensemble de l’écosystème Google — Gemini, Google Cloud, YouTube, Android et Chromebook. Le Pixel devient le pivot de la stratégie « AI-first » du géant américain. Les analystes estiment que Google est désormais sur la voie de devenir le troisième pilier mondial du smartphone, aux côtés d’Apple et de Samsung.

S’il maintient ce rythme et continue d’innover, le Pixel pourrait bientôt s’installer durablement dans le trio de tête mondial — une première pour la marque depuis la création de la gamme.