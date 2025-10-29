Accueil » OpenAI crée une fondation à 130 milliards de dollars et prolonge son partenariat avec Microsoft

Après plusieurs mois de négociations, OpenAI a officiellement achevé sa transition vers un modèle à but lucratif, tout en créant une nouvelle entité à but non lucratif, baptisée OpenAI Foundation, valorisée à 130 milliards de dollars.

Cette fondation détiendra désormais le contrôle de la filiale commerciale OpenAI Group PBC, chargée des activités lucratives de l’entreprise.

OpenAI : Un partenariat renouvelé avec Microsoft jusqu’en 2032

Dans le même temps, Microsoft et OpenAI ont renouvelé leur alliance stratégique, prolongeant leur accord jusqu’en 2032. La participation de Microsoft dans OpenAI est désormais estimée à 135 milliards de dollars, soit environ 27 % du capital, contre 32,5 % auparavant.

Cette réévaluation intervient dans le cadre du nouveau montage financier visant à simplifier la levée de fonds et à stabiliser les relations entre les deux sociétés, après plusieurs mois de tensions internes et de rumeurs de rupture.

Un comité indépendant pour vérifier l’atteinte de l’AGI

L’un des points clés de cet accord est la mise en place d’un panel d’experts indépendant chargé de vérifier toute déclaration d’OpenAI affirmant avoir atteint l’AGI (Intelligence Artificielle Générale).

Microsoft conservera les droits de propriété intellectuelle sur les modèles et produits OpenAI jusqu’en 2032, ou jusqu’à ce que ce panel confirme l’atteinte de l’AGI.

« Les droits de propriété intellectuelle de Microsoft sur la recherche — c’est-à-dire les méthodes confidentielles utilisées dans le développement des modèles et systèmes — resteront en vigueur jusqu’à la validation de l’AGI ou jusqu’en 2030, selon la première éventualité », précise OpenAI dans son communiqué.

OpenAI estime pouvoir atteindre l’AGI d’ici 2030, une échéance que Microsoft pourra désormais poursuivre de son côté, seul ou en partenariat avec d’autres acteurs — ce qui lui était interdit jusqu’à présent.

OpenAI, de son côté, retrouve la liberté de choisir ses fournisseurs de calcul, Microsoft n’ayant plus de droit de préemption exclusif.

Vers une introduction en bourse d’ici 2027 ?

Selon le Wall Street Journal, OpenAI pourrait entrer en bourse dès 2027. Une perspective qui, combinée à cette nouvelle structure et au partenariat prolongé avec Microsoft, place la société dans une position solide pour maintenir son avance technologique dans la course mondiale à l’IA.

Cette nouvelle structure marque une étape décisive pour OpenAI, qui tente de concilier innovation, gouvernance éthique et croissance financière — un équilibre délicat à l’heure où la course à l’intelligence artificielle s’intensifie.