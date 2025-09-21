Accueil » OpenAI réduit la part de Microsoft à 8 % et vise 200 milliards de dollars en 2030

Dans le monde en pleine effervescence de l’intelligence artificielle, OpenAI renégocie son partenariat avec Microsoft — et ce changement pourrait redessiner l’une des alliances les plus influentes de la tech.

Selon The Information et Reuters, OpenAI prévoit de réduire la part de revenus reversée à Microsoft de 20 % aujourd’hui à seulement 8 % d’ici la fin de la décennie.

Cette décision intervient alors que la société prévoit une croissance explosive, avec des revenus estimés à 200 milliards de dollars en 2030.

En réduisant la part reversée, OpenAI pourrait garder plus de 50 milliards de dollars supplémentaires, renforçant son indépendance financière et préparant une future entrée en bourse.

Pourquoi OpenAI coupe dans la part de Microsoft ?

Accord actuel : Depuis 2019, Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI, obtenant une part de 20 % des revenus jusqu’à atteindre certains seuils de rentabilité.

Désormais, OpenAI veut réduire cette part à un seul chiffre (8 %) d’ici 2030, invoquant comme motif une valorisation dépassant désormais 150 milliards de dollars, et estimant que ses nouveaux accords doivent refléter son poids croissant.

Sam Altman et la direction chercheraient aussi à supprimer la « clause AGI », qui limite l’accès exclusif de Microsoft aux modèles avancés une fois l’intelligence artificielle générale atteinte.

Les implications stratégiques

Pour OpenAI :

Conserve des milliards pour investir dans la puissance de calcul, la recherche et les talents.

Gagne en indépendance financière et prépare une IPO.

Maintient un équilibre entre profit et mission publique, sous l’œil des régulateurs.

Pour Microsoft

Moins de revenus directs tirés du partenariat.

Mais conserve des avantages via ses participations et l’intégration de GPT dans Azure et Copilot.

Devrait accélérer le développement de ses propres modèles IA.

La vision d’ensemble

Il ne s’agit pas seulement de partage de revenus, mais de l’avenir de la gouvernance et de l’innovation en IA. En réduisant la part de Microsoft, OpenAI gagne plus d’autonomie dans ses partenariats, libère du capital pour des investissements massifs en infrastructure IA et redéfinit la manière dont les géants de la tech collaborent ou s’opposent dans la course à l’IA avancée.

Comme l’a résumé un analyste : « Ce mouvement marque la maturité de l’industrie de l’IA : les partenariats évoluent pour correspondre à l’échelle des ambitions ».

La réorganisation du deal entre OpenAI et Microsoft pourrait être un tournant dans le paysage de l’intelligence artificielle. Si OpenAI atteint ses objectifs, ce n’est pas seulement un changement de chiffres, mais une nouvelle norme pour les alliances stratégiques entre grandes entreprises tech.