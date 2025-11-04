Accueil » Démontage du Motorola Edge 70 : la batterie 4 800 mAh dans 3,9 mm d’épaisseur

Démontage du Motorola Edge 70 : la batterie 4 800 mAh dans 3,9 mm d’épaisseur

Démontage du Motorola Edge 70 : la batterie 4 800 mAh dans 3,9 mm d'épaisseur

Les vidéos de teardown sont souvent l’occasion de découvrir les secrets de fabrication d’un smartphone. Mais lorsqu’il s’agit d’un modèle aussi fin que le Motorola Edge 70, l’exercice devient fascinant.

Une nouvelle vidéo de démontage publiée par le YouTuber Kingmi Mobile dévoile les entrailles du téléphone — et elles sont aussi impressionnantes que compactes.

Motorola Edge 70 : Un intérieur optimisé au millimètre près

En ouvrant le Motorola Edge 70, on comprend vite que Motorola a poussé la miniaturisation à son maximum. Deux éléments se distinguent immédiatement.

Une batterie étonnamment fine et massive à la fois

La batterie occupe presque toute la surface interne du téléphone. Son épaisseur : 3,9 mm seulement, soit 0,4 mm de plus que celle de l’iPhone Air et 0,2 mm de plus que celle du Galaxy S25 Edge.

Malgré cela, elle affiche une capacité bien supérieure de 4 800 mAh, contre 3 900 mAh pour le Samsung et environ 3 100 mAh pour l’iPhone Air.

Motorola a donc réussi un exploit d’efficacité énergétique, en intégrant une batterie plus grande sans compromettre la finesse globale.

Un écran ultra-fin de 1 mm

Le panneau OLED du Edge 70 ne mesure que 1 mm d’épaisseur, soit deux fois plus fin que celui de l’iPhone Air (2 mm). Et pourtant, il conserve des caractéristiques haut de gamme :

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Luminosité maximale : 4 500 nits

Résolution : 1,5K

Protection : Corning Gorilla Glass 7i

Autrement dit, Motorola parvient à combiner ultra-finesse et robustesse, un défi rarement maîtrisé dans cette catégorie.

Des composants intelligemment disposés

Le reste de la vidéo montre une organisation interne d’une grande précision :

Le Snapdragon 7 Gen 4 est refroidi par un système de dissipation thermique miniature, discret mais efficace.

Le châssis abrite des circuits très compacts, optimisant l’espace disponible pour la batterie et le module photo.

Les connecteurs modulaires facilitent d’éventuelles réparations ou remplacements de composants, une rareté dans les smartphones aussi fins.

Disponibilité et positionnement

Le Motorola Edge 70 vient tout juste d’être lancé en Europe, après avoir fait ses débuts en Chine sous le nom de Moto X70 Air. Ce modèle incarne la stratégie de Motorola : proposer un design raffiné, une grande autonomie et des performances solides à un prix compétitif.

Le démontage du Motorola Edge 70 met en lumière une véritable prouesse d’ingénierie. Dans un corps aussi fin, Motorola a su loger une batterie plus grande que celles de ses concurrents, un écran ultrafin et lumineux, et une structure interne remarquablement optimisée.

Le Motorola Edge 70 montre qu’il est possible d’allier finesse extrême, autonomie et performance sans sacrifier la durabilité. Un message clair envoyé à Samsung et Apple, dont les modèles ultra-minces peinent encore à trouver le bon équilibre.