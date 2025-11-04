Accueil » Xiaomi 17 Ultra : le flagship photo aura le plus grand capteur du marché

Les rumeurs s’accélèrent autour du Xiaomi 17 Ultra, dont le lancement en Chine pourrait intervenir avant la fin de l’année. Selon plusieurs fuites, ce modèle viendrait coiffer la gamme 17 — déjà inaugurée par le Xiaomi 17 Pro Max — avec une orientation résolument photographique.

Et d’après les dernières informations du célèbre leaker Digital Chat Station (DCS), le Xiaomi 17 Ultra pourrait bien révolutionner la photographie mobile grâce à l’introduction du plus grand capteur photo jamais intégré à un smartphone.

Des bases solides héritées du Xiaomi 17 Pro Max

D’après la source, le Xiaomi 17 Ultra partagera de nombreux éléments avec le 17 Pro Max, notamment :

Écran OLED 6,9 pouces 2K, 120 Hz, compatible HDR10+,

Capteur d’empreintes ultrasonique intégré à l’écran,

Haut-parleurs stéréo haute fidélité,

Vibration moteur linéaire de qualité premium,

Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, garantissant des performances haut de gamme.

Autrement dit, Xiaomi conserve le meilleur de son flagship actuel… pour mieux se concentrer sur ce qui fera toute la différence : la photo.

Un module photo sans précédent

C’est au niveau du module photo que le Xiaomi 17 Ultra se démarquera radicalement. Le smartphone adoptera un énorme bloc circulaire, dans la lignée du Xiaomi 13 Ultra et du Xiaomi 15 Ultra, mais encore plus imposant et sophistiqué.

Selon DCS, le Xiaomi 17 Ultra sera équipé du plus grand capteur photo jamais vu sur smartphone, surpassant ceux de Sony et Samsung utilisés actuellement sur les modèles concurrents. Ce capteur de 50 mégapixels introduira une nouvelle génération de zoom optique « in-sensor », capable d’effectuer un recadrage optique sans perte entre les focales, assurant une transition fluide entre le grand-angle et le téléobjectif.

Un nouveau téléobjectif périscopique exclusif à Xiaomi

Le Xiaomi 17 Ultra intégrera également une nouvelle technologie de périscope développée en interne par Xiaomi, offrant une plage de zoom sans perte, une meilleure qualité d’image à longue distance, et des capacités macro en téléobjectif inédites.

Cette combinaison ferait du Xiaomi 17 Ultra l’un des smartphones les plus polyvalents jamais conçus pour la photo, avec des performances potentiellement supérieures à celles des Galaxy S26 Ultra et Vivo X300 Pro.

Deux variantes avec connectivité satellite

Comme précédemment évoqué, le Xiaomi 17 Ultra sera proposé en deux versions :

Version standard : avec UWB (Ultra-Wideband) pour une meilleure géolocalisation et connectivité. Version premium : avec appel satellite Tiantong et messagerie Beidou, permettant de communiquer même sans réseau mobile — une fonction rare, réservée aux modèles les plus haut de gamme.

Le smartphone arborera un design luxueux, dominé par le gigantesque module circulaire. Selon les leaks, les coloris prévus incluent noir, blanc, violet, et une nouvelle édition dorée premium, signe distinctif du modèle « Ultra ».

Avec cette configuration, le Xiaomi 17 Ultra promet de dépasser les performances photo des meilleurs smartphones actuels, repousser les limites de la photographie computationnelle, et renforcer la position de Xiaomi comme acteur majeur de l’imagerie mobile.

Lancement attendu et prix estimé

L’annonce est attendue fin 2025 en Chine, avec un prix à partir de 6 000 yuans (~ 730 euros) pour la version de base. Le déploiement global est prévu au premier trimestre 2026. Le Xiaomi 17 Ultra s’annonce comme un véritable démonstrateur technologique, un smartphone pensé pour redéfinir la photographie mobile.

Si les rumeurs se confirment, Xiaomi pourrait bien détrôner Samsung et Apple sur le terrain de l’imagerie haut de gamme — et marquer un tournant historique pour les « Ultra ».