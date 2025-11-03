Accueil » La future Xbox sera une plateforme ouverte qui fusionne console, PC et cloud

La future Xbox sera une plateforme ouverte qui fusionne console, PC et cloud

La future Xbox sera une plateforme ouverte qui fusionne console, PC et cloud

Ces dernières semaines, de nombreuses fuites et rapports ont relancé l’intérêt autour de la prochaine génération de Xbox. Bien que Microsoft soit encore derrière Sony dans la « guerre des consoles », la marque n’abandonne pas le hardware.

Au contraire, elle prépare une nouvelle génération de Xbox qui pourrait marquer un tournant : un écosystème unifié mêlant puissance de PC, jeu en cloud et ouverture logicielle.

Voici tout ce que l’on sait à ce jour.

1. Date de sortie prévue : entre fin 2026 et 2027

Les fuites les plus crédibles évoquent une sortie entre fin 2026 et début 2027. Selon plusieurs sources proches du dossier, la future Xbox serait déjà en phase avancée de développement. Ce calendrier s’inscrirait dans le rythme habituel de Microsoft : environ sept ans entre chaque génération (la Xbox Series X est sortie en 2020).

Cela coïnciderait également avec les rumeurs d’une sortie de la PlayStation 6 dans la même période.

2. Matériel : une nouvelle puce AMD « Magnus »

Sous le capot, la console embarquerait un processeur AMD personnalisé baptisé Magnus, combinant des cœurs CPU Zen 6, et un GPU RDNA 5.

Cette puce offrirait des performances de niveau PC haut de gamme, avec :

Jeux en 4K à 120 images/seconde,

Ray tracing avancé et rendu assisté par IA,

Mémoire GDDR7 plus rapide et large bande passante,

Compatibilité accrue avec les pilotes et fonctionnalités PC.

En résumé, ce serait un bond technologique majeur par rapport à la Xbox Series X.

3. Une plateforme, pas seulement une console

Microsoft veut faire de Xbox une marque multiplateforme, et non plus un simple appareil. L’idée est claire : étendre l’expérience Xbox partout.

Cela inclura des consoles traditionnelles pour le salon, le cloud gaming via Xbox Game Pass Ultimate, une intégration complète avec Windows et PC, et des appareils partenaires comme l’ASUS ROG Ally Xbox Edition, un PC portable pensé comme une mini Xbox.

À terme, Microsoft envisage aussi des téléviseurs connectés compatibles Xbox et d’autres dispositifs « Windows pour le salon ». La prochaine console physique servira donc de pilier central dans cet écosystème.

4. Logiciel et écosystème : ouverture et compatibilité totale

Le changement le plus stratégique se trouve du côté logiciel.

Microsoft a déjà indiqué que la prochaine Xbox sera plus ouverte :

Possibilité d’acheter des jeux sur plusieurs boutiques (et pas seulement sur le Microsoft Store).

Rétrocompatibilité totale avec toutes les générations Xbox précédentes.

Intégration renforcée avec Windows pour un partage fluide des jeux et sauvegardes.

Cloud gaming amélioré, pour passer sans effort du PC à la console ou au mobile.

L’objectif : faire de la Xbox non pas une « machine », mais un point d’accès universel à l’écosystème Microsoft Gaming.

5. Ce que cela change pour les joueurs

Si ces informations se confirment, les joueurs peuvent s’attendre à trois grandes évolutions :

Des performances de pointe : 4K/120 fps, ray tracing, IA, temps de chargement quasi nuls.

Un écosystème flexible : console, PC, cloud ou appareil portable selon vos besoins.

Un marché plus libre : possibilité d’acheter vos jeux où vous le souhaitez, sans perdre l’accès sur Xbox.

Mais, cette montée en puissance pourrait aussi rimer avec prix premium. Les premières estimations évoquent un tarif d’environ 599 dollars ou plus, selon la configuration.

Une vision à long terme

Plus qu’une nouvelle console, le prochain Xbox incarne une stratégie : celle de l’écosystème ouvert. Microsoft veut dépasser la simple compétition avec PlayStation pour devenir la plateforme de jeu universelle, connectée, fluide et accessible sur tous les écrans. Avec le Game Pass, le cloud et la puissance du hardware, l’entreprise veut faire de l’expérience Xbox une constante, quel que soit l’appareil utilisé.

La prochaine Xbox ne sera pas qu’une simple console — ce sera le cœur d’un écosystème de jeu complet, mêlant puissance, flexibilité et liberté. Microsoft prépare une nouvelle ère où le jeu Xbox vous suivra partout, du salon au cloud.