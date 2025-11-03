OpenAI introduit un modèle freemium pour Sora : 10 vidéos pour 4 dollars

OpenAI vient d’annoncer une évolution majeure pour Sora, sa plateforme de génération de vidéos par intelligence artificielle : les utilisateurs peuvent désormais acheter des crédits supplémentaires pour continuer à créer des vidéos une fois leur quota gratuit épuisé.

Sora: Des crédits payants pour les gros créateurs

Jusqu’ici, Sora offrait un nombre limité de générations gratuites par jour :

100 vidéos par jour pour les utilisateurs du plan Pro,

30 vidéos par jour pour les autres.

Mais, selon Bill Peebles, responsable de l’équipe Sora chez OpenAI, ce modèle est devenu « économiquement insoutenable ». « Les utilisateurs intensifs ne sont clairement pas satisfaits des limites actuelles. Nous allons donc leur permettre d’utiliser autant de ressources qu’ils souhaitent… à condition de payer pour cela ».

Concrètement :

10 générations supplémentaires coûtent 4 dollars, selon la fiche de Sora sur l’App Store d’Apple.

Le nombre de crédits nécessaires dépend de la durée, de la résolution et d’autres paramètres de la vidéo.

Les crédits expirent au bout de 12 mois et peuvent aussi être utilisés sur d’autres produits OpenAI, comme Codex.

Lorsque vous atteignez votre limite gratuite, une option d’achat apparaît directement dans l’application.

Vers une réduction des quotas gratuits

Peebles a prévenu que ces quotas élevés ne dureront pas éternellement : « Nous devrons réduire les générations gratuites pour accompagner la croissance. En attendant, profitez des limites actuelles, qui sont folles ». OpenAI promet de communiquer de manière transparente lorsque ce changement interviendra, sans donner de calendrier précis.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large visant à monétiser Sora et à encourager une nouvelle économie de créateurs IA. Ces dernières semaines, OpenAI a ajouté des outils d’édition comme l’assemblage de clips (« clip stitching »), des classements (« leaderboards ») pour les vidéos populaires, et surtout, la fonctionnalité controversée des « cameos », qui permet de créer des avatars réalistes (parfois basés sur des personnes réelles ou des personnages fictifs).

Peebles indique que la monétisation des créateurs sera testée « bientôt », évoquant une vision dans laquelle : « Les détenteurs de droits pourront facturer l’utilisation de leurs personnages ou de leurs images pour des cameos ».

Une manière de réguler l’usage des deepfakes après les polémiques entourant des vidéos d’avatars de personnages comme Pikachu, SpongeBob ou Martin Luther King Jr. créées sans autorisation.

Rendre Sora économiquement viable

OpenAI cherche à rendre Sora économiquement viable tout en posant les bases d’un écosystème créatif autour de l’IA vidéo. Les crédits payants marquent la première étape vers un modèle freemium, où les utilisateurs réguliers paieront pour plus de flexibilité, tandis que les créateurs pourront monétiser leurs avatars et personnages virtuels.

En d’autres termes : Sora passe d’un laboratoire d’expérimentation à une véritable plateforme économique de création IA, avec ses règles, ses prix… et bientôt, ses revenus partagés.