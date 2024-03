GTA 6 : date de sortie, bandes-annonces, décor et tout ce que nous savons à ce jour

Grand Theft Auto (GTA) 6 pourrait bien être le jeu le plus attendu de tous les temps. La suite de l’incroyable succès de GTA 5 est une chose que la plupart des joueurs, si ce n’est tous, attendent avec impatience, à la recherche de la moindre information.

Je vais révéler ici tous les détails que nous avons sur la dernière itération de la plus grande propriété intellectuelle de Rockstar, en espérant vous donner un aperçu de la date de sortie, du décor, des personnages, de la carte et de bien d’autres choses encore.

Pendant longtemps, les fans de la franchise sont restés dans l’ignorance quant à la date de sortie de ce qui pourrait être l’opus magnum de Rockstar. Cependant, grâce à la première bande-annonce officielle, diffusée le 3 décembre 2023, nous disposons d’une date de sortie : 2025. Même si cela reste assez vague, nous avons au moins une année précise pour le successeur de Los Santos.

Si l’on se penche vraiment sur les données, on peut estimer que la date de sortie est plus serrée. Si l’on se base sur les précédents opus de Rockstar, il semble que la tendance soit aux lancements en septembre-novembre, ce qui signifie que GTA 6 pourrait entrer dans cette même catégorie.

Il est vrai que tout ce qui n’est pas clair (2025) n’est que spéculation, et peut-être que la bande-annonce 2 nous donnera un peu plus d’informations à ce sujet.

Toutes les bandes-annonces de GTA 6

À l’heure actuelle, une seule bande-annonce a été diffusée pour GTA 6, présentant un grand nombre de détails, notamment le décor, les personnages principaux et, bien sûr, une bande-son emblématique.

Voici le bien nommé « Trailer 1 » dans toute sa splendeur :

Lorsque de nouvelles bandes-annonces seront publiées, nous ne manquerons pas de vous donner les liens directs ici même.

Où se déroule GTA 6 ?

Contrairement à GTA 5, GTA 6 se déroule dans l’État fictif de Leonida, où se trouve également Vice City. L’univers du jeu est très proche de celui de la Floride, comme en témoignent la réimagination du clone de Miami, Vice City, mais aussi les marécages, les événements de la vie réelle et diverses zones clés de l’État.

Il s’agit d’un changement radical par rapport à Los Santos, mais les fans, anciens et nouveaux, l’accueillent à bras ouverts. Vice City a toujours été une zone très appréciée des fans, et Rockstar a déclaré que ce qu’ils ont créé est le monde « le plus immersif » que la franchise Grand Theft Auto ait jamais connu, et il est presque certain que vous y passerez d’innombrables heures.

Qui sont les principaux personnages de GTA 6 ?

D’après la première bande-annonce de GTA 6, deux principaux personnages semblent pouvoir être joués : Lucia et un homme dont le nom n’a pas encore été dévoilé. Tous deux semblent être des criminels, désireux de gagner rapidement de l’argent par tous les moyens possibles.

GTA 5 avait une histoire à trois volets, vous permettant d’alterner entre Michael, Trevor et Franklin, créant ainsi une histoire à plusieurs niveaux chère à des millions de joueurs. Avec un protagoniste principal en moins, il est presque certain que le changement de personnage sera simplifié et que l’on pourra même envisager une simple action en coopération si cette fonctionnalité est introduite.

Naturellement, il y aura une armée de personnages secondaires que vous rencontrerez sur votre chemin pour devenir le criminel le plus recherché de Leonida, mais ils iront et viendront, même s’ils vous rejoignent dans diverses missions.

Quelle est la taille de la carte de GTA 6 ?

Comme mentionné précédemment, vous serez lâché dans le clone floridien de Leonida, qui englobe plusieurs zones, dont Vice City. Dans la vraie vie, la Floride est un état assez vaste, d’une superficie d’environ 140 km2. Donc, si cela est traduit en jeu, ce serait presque le double de la carte de GTA 5 qui fait environ 75 km2.

Cela dit, selon Bloomberg, le plan initial de GTA 6 prévoyait une carte couvrant à la fois l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Cela signifierait qu’un espace jouable presque inédit aurait pu être mis à disposition et qu’il aurait certainement été rempli de toutes sortes de manigances.

Malheureusement, ces plans ont été revus à la baisse et l’accent a été mis sur la région de Leonida.

Combien coûtera GTA 6 ?

On arrive ici à l’un des sujets les plus brûlants concernant le jeu. Le prix de GTA 6 a fait l’objet de nombreuses spéculations, les fuites suggérant qu’il coûterait environ 150 dollars. Cependant, aucun élément concret ne permet d’affirmer que ce chiffre est exact.

Il est plus probable qu’il corresponde au prix actuel du jeu, qui est d’environ 70 dollars. Mais si l’on considère que la production de GTA a coûté entre 1 et 2 milliards de dollars, il pourrait également s’agir de l’un des premiers titres grand public à être lancé à un prix compris entre 80 et 90 dollars pour le jeu de base.

Sur quelles plateformes GTA 6 est-il disponible ?

D’après le trailer 1 de GTA 6, suivi d’un communiqué de presse officiel de la société mère Take Two, le jeu sera officiellement lancé sur les consoles PS5 et Xbox Series X|S.

Où est le PC ? me direz-vous. Malheureusement, il semble que GTA 6 suivra la tendance des jeux de Rockstar, à savoir qu’il sera lancé après la fenêtre de sortie initiale sur console. Espérons qu’il faudra moins d’un an, mais il ne serait pas surprenant que le développeur choisisse de le faire, afin de s’assurer que le portage est aussi exempt de bugs que possible.

S’agissant d’un lancement en 2025, comme on peut s’y attendre, les consoles Xbox One et PS4 seront laissées dans l’ombre sur ce point. Mais étant donné que les versions de base de ces systèmes auront 12 ans à ce moment-là, il est probable qu’un jeu de ce type ne puisse pas fonctionner.