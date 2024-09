DJI Neo : Le nouveau drone ultra-compact qui simplifie la vidéo 4K

DJI, leader incontesté du marché mondial des drones grand public, fait face à de nouveaux concurrents qui exploitent une niche jusque-là négligée : les drones de selfie et les drones FPV (vue à la première personne) destinés aux débutants. En 2019, DJI a lancé le Mavic Mini, un drone compact destiné à offrir une entrée facile dans l’univers des pilotes et vidéastes amateurs. C’était une excellente alternative aux meilleurs smartphones dotés de caméras, car il permettait de faire des choses impossibles avec un téléphone, comme voler, évidemment.

Depuis, plusieurs versions du Mini ont vu le jour, chacune étant meilleure — et plus chère — que la précédente. Cependant, avec l’augmentation des coûts et des compétences techniques requises, l’idée d’origine du Mini s’est quelque peu égarée.

Place au tout nouveau DJI Neo

Lors de l’IFA 2024, DJI a dévoilé le DJI Neo, un drone qui remet en avant la simplicité. Ce nouveau modèle est si petit qu’il fait paraître le Mavic Mini immense et complexe en comparaison. Le Neo est si compact qu’il peut tenir dans la paume de votre main. Le DJI Neo se démarque immédiatement par sa taille et son poids. Avec seulement 135 grammes, il devient le plus petit et le plus léger des drones 4K de DJI.

L’un des grands avantages du DJI Neo est sa simplicité d’utilisation. Vous n’avez même pas besoin d’apprendre à piloter pour commencer. En appuyant simplement sur le bouton « Mode » du drone, vous pouvez choisir parmi différents types de prises de vue — y compris le célèbre « Dronie » (selfie par drone). Le Neo décolle alors depuis votre main, capture votre activité en photo ou vidéo, puis revient se poser dans votre paume une fois la tâche accomplie.

De plus, si vous souhaitez plus d’interactivité, vous pouvez contrôler le Neo par des commandes vocales via votre smartphone connecté.

Options de contrôle et polyvalence

Si vous préférez piloter manuellement le drone, DJI propose plusieurs solutions. Vous pouvez opter pour une manette matérielle vendue par DJI ou contrôler le drone avec l’application DJI Fly sur votre smartphone. Pour les plus ambitieux, il est même possible d’utiliser le contrôleur FPV (vue à la première personne) et les lunettes DJI, renforçant ainsi la polyvalence du DJI Neo.

Le DJI Neo est équipé d’un capteur de 12 mégapixels et 1/2 pouce, permettant de capturer des images fixes nettes. Côté vidéo, vous pouvez filmer en 4K à 60 images par seconde avec un stockage interne de 22 Go. Cependant, la durée de vol est limitée à 18 minutes, ce qui peut paraître court. Heureusement, la version Combo inclut deux batteries supplémentaires, portant le temps de vol total à 54 minutes sans recharger.

Même si le DJI Neo offre une qualité vidéo décente, il ne faut pas s’attendre à des images aussi stables que celles des drones plus onéreux comme les Mini. En effet, le gimbal du Neo est un modèle à un seul axe (vertical), alors que les modèles haut de gamme sont équipés de stabilisateurs à 6 axes, offrant une stabilité bien supérieure. Cependant, le Neo compense avec une stabilisation électronique de l’image (EIS), permettant d’améliorer la fluidité des vidéos.

Suivi des mouvements et fonctionnalités audio

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes du DJI Neo est sa capacité à suivre vos mouvements. Que vous marchiez, fassiez du vélo ou couriez, il peut vous suivre automatiquement et capturer vos activités sans que vous ayez à le piloter activement. De plus, il peut suivre votre visage pour des vidéos vlog de type « walk and talk ».

Parmi les 6 mouvements de vol automatisés disponibles, on retrouve le Boomerang, le Helix, le Cercle, le Rocket, le Dronie et le Spotlight, des fonctionnalités habituellement réservées à des drones de gamme supérieure. De plus, après avoir capturé ses vidéos, le Neo revient automatiquement à son point de départ — votre main.

Et grâce au microphone DJI Mic 2, connecté à votre téléphone, le drone parvient à minimiser le bruit de ses hélices, vous garantissant un son correct même si le drone vole à quelques mètres de vous.

Prix et disponibilité

Le DJI Neo est disponible en précommande en France à partir de 199 euros. La version Combo, incluant deux batteries supplémentaires, est quant à elle proposée à 349 euros. Pour ceux qui recherchent un drone simple, compact et polyvalent, le DJI Neo pourrait bien être la solution idéale.

Le DJI Neo marque un retour aux sources avec un drone ultra-simple d’utilisation et abordable, tout en conservant des caractéristiques modernes comme la vidéo 4K et le suivi de mouvements. Parfait pour les débutants et les amateurs de vidéos en extérieur, ce petit appareil combine simplicité et efficacité à un prix très compétitif.