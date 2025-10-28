Accueil » DJI Neo 2 : les prix fuient, un lancement mondial prévu pour le 13 novembre

DJI Neo 2 : les prix fuient, un lancement mondial prévu pour le 13 novembre

DJI Neo 2 : les prix fuient, un lancement mondial prévu pour le 13 novembre

DJI s’apprête à élargir une fois de plus sa gamme de drones compacts avec le Neo 2, dont le lancement semble imminent. Les premières fuites indiquent une légère hausse de prix, mais le modèle resterait accessible aux pilotes amateurs.

La marque tease depuis peu un événement prévu pour le 30 octobre, accompagné du slogan « Everything Under Control ». Selon Dealabs et Quadro_News sur X, reconnu pour la fiabilité de ses informations, cet événement sera réservé au marché chinois, avant un déploiement mondial prévu le 13 novembre.

Ce court décalage permettrait à DJI de finaliser les certifications et de constituer les stocks avant la période des fêtes.

DJI Neo 2 : Des prix légèrement en hausse, mais toujours attractifs

Les tarifs supposés du Neo 2 ont également fuité :

Fly Solo Bundle (drone + 1 batterie) : 239 €

Fly More Combo (3 batteries, manette Motion 3, adaptateur Goggles N3): €399

Motion Fly More Combo (version haut de gamme): €579

Cette augmentation reste modeste au vu des améliorations techniques annoncées : le Neo 2 offrirait désormais une stabilisation sur 2 axes, contre un seul auparavant, ainsi qu’un système d’évitement d’obstacles omnidirectionnel.

Un mini drone pensé pour les créateurs

Même avec cette hausse de prix, le Neo 2 reste nettement plus abordable que le DJI Mavic 4 Pro avec DJI RC 2 (2 099 euros) tout en promettant une qualité d’image bien supérieure à celle du premier modèle. Il s’adresse avant tout aux vloggeurs, voyageurs et amateurs recherchant un drone ultra-portable, stable et simple à piloter.

Le DJI Neo 2 pourrait bien devenir le drone star de la saison des fêtes, en combinant prix accessible, performances et facilité d’utilisation.