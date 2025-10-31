Accueil » Threads lance l’approbation des réponses : vous contrôlez les commentaires avant publication

Meta continue d’affiner Threads, son alternative à X (anciennement Twitter), en misant sur le contrôle et la sécurité des conversations publiques. La plateforme vient d’annoncer deux nouvelles fonctionnalités majeures : les approbations de réponses et les filtres avancés du flux d’activité.

Des outils pensés pour garder la conversation sous contrôle

Approbations de réponses

C’est la nouveauté phare. Désormais, lorsque vous publiez un post sur Threads, vous pouvez activer un mode « approbation des réponses ».

Concrètement :

Chaque réponse sera placée dans une file d’attente privée.

Vous pourrez valider ou ignorer chaque commentaire avant qu’il ne devienne public.

Si tout semble correct (ou si tout est du spam), vous pouvez approuver ou rejeter la totalité en un clic.

Meta précise que cette fonction vise à « donner aux utilisateurs le pouvoir de façonner leurs propres conversations » — une approche beaucoup plus proactive que la simple limitation des réponses à ses abonnés.

Filtres de flux d’activité

Autre amélioration bienvenue : Threads permet désormais de filtrer votre onglet d’activité pour mieux gérer le flot de notifications.

Deux filtres sont disponibles :

« Mentions uniquement », pour ne voir que les interactions où vous êtes cité,

« Personnes suivies », pour se concentrer sur vos cercles proches et ignorer le bruit extérieur.

Ces filtres visent à aider les comptes très suivis (marques, influenceurs, journalistes) à garder une vue claire sur les interactions importantes sans se noyer dans la masse.

Pourquoi c’est important ?

Depuis son lancement, Threads se veut un espace plus calme et plus sûr que X. Mais avec la montée en puissance des conversations publiques, Meta devait offrir des outils de modération plus précis. Contrairement à X, où la modération repose sur des systèmes communautaires comme les Community Notes ou les blocages automatisés, Threads propose une modération manuelle et granulaire.

Cela plaît particulièrement aux :

marques, soucieuses de protéger leur image,

créateurs, qui veulent éviter les débats toxiques,

utilisateurs ordinaires, qui souhaitent simplement un fil propre.

« Les conversations publiques peuvent vite déraper. Ces outils permettent de garder la discussion centrée sur ce qui compte vraiment », souligne Meta dans son communiqué.

Un avantage stratégique face à X

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, de nombreux utilisateurs déplorent la baisse de la qualité de la modération. Meta en profite pour se positionner comme l’alternative « safe » et contrôlée, où la liberté d’expression rime avec respect.

L’introduction de l’approbation des réponses est aussi un signal fort envoyé aux annonceurs, qui cherchent des environnements numériques « propres » pour leurs campagnes.

Threads, en pleine évolution

Ces nouveautés s’ajoutent à une série de mises à jour récentes :

« Ghost posts » (publications qui disparaissent automatiquement après 24 h),

Posts longs jusqu’à 10 000 caractères,

Group chats (discussions de groupe),

Communautés thématiques en test mondial (K-pop, sport, littérature…).

Meta montre ainsi que Threads n’est plus simplement « un clone d’Instagram avec du texte », mais bien une plateforme de discussion publique à part entière.

Ces outils arrivent un peu tard, mais ils étaient indispensables. La possibilité de pré-approuver les réponses transforme Threads en un espace où les discussions peuvent être publiques sans devenir chaotiques.

En d’autres termes, Threads ne cherche pas à être le réseau le plus bruyant — mais le plus maîtrisé.